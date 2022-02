Presunto caso di body shaming per Emma Marrone da Davide Maggio: significato e chi è

Botta e risposta social tra Davide Maggio, giornalista di TvBlog e spesso ospite in alcune trasmissioni televisive, ed Emma Marrone. Oggetto della discussione è il body shaming che il giornalista avrebbe fatto nei confronti della cantante salentina durante una diretta social. Chi è Davide Maggio? Il suo profilo è chiaro e di recente ha evidenziato come sia stata fatta una scelta sbagliata indossare delle calze a rete se si ha una “gamba importante”.

Analisi sulle accuse di body shaming per Emma Marrone da Davide Maggio: significato dell’espressione e chi è

Si torna a parlare di Emma Marrone, dunque, dopo aver trattato la scorsa settimana il suo gesto al Festival di Sanremo. Chiaramente si stava parlando del look di Sanremo, quello adottato da Emma sul palco dell’Ariston. Critica che non è per niente piaciuta ad Emma e che ha voluto inevitabilmente commentare durante le sue storie di Instagram.

La cantante ha parlato di body shaming, invitando tutte le ragazze a non ascoltare assolutamente chi le giudica per il loro aspetto fisico. come nel caso di Davide Maggio. Emma ha invitato soprattutto le ragazze più giovani e sensibili ad amare il proprio corpo così com’è e vestirsi come vogliono. Devono essere libere di esprimere la propria personalità come più desiderano, senza temere che qualcuno possa giudicarle. Secondo Emma il giornalista ha dato vita ad un body shaming scorretto e noioso, da condannare assolutamente.

Il significato di body shaming è quello di giudicare le forme del corpo delle persone, criticandole, in particolare attraverso il web e i social network. Per Emma quindi Davide Maggio ha attuato body shaming nei suoi confronti, in primis perché ha criticato le sue gambe ed in secondo luogo perché lo ha fatto proprio attraverso un canale social. Non è mancata la risposta da parte del giornalista che è arrivata tramite il suo profilo Twitter.

Davide Maggio si è detto sorpreso da questa presa di posizione da parte di Emma, ma evidentemente per risollevare qualche posizione in classifica la polemica aiuta. Per il giornalista non è stato fatto assolutamente body shaming nei suoi confronti ed Emma, che ne avrebbe approfittato per aizzare i suoi fan contro di lui, dicendo alla cantante di vergognarsi. Parole pesanti di Davide Maggio, andando oltre il significato di body shaming, che attendono a questo punto una nuova replica da parte di Emma.

