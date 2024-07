Presunta uscita per Take 5 di Shiva, ma il rapper è in carcere oggi

Un vero e proprio trend social, quello che ha preso piede in queste ore a proposito dell’uscita per Take 5 di Shiva, considerando il fatto che, soprattutto su TikTok, in tanti danno per scontato che stia circolando una sorta di anteprima del suo nuovo progetto. Un vero e proprio colpo di scena, all’apparenza, dettato dal fatto che il rapper da tempo sia in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Non è casuale che pochi giorni fa sia arrivata la sentenza che lo terrà dietro le sbarre per poco più di sei anni.

Nessuna uscita per Take 5 di Shiva: il rapper resta in carcere ad oggi

Abbiamo già trattato di recente la situazione dell’artista, spiegando a tutti che i rumors secondo cui sarebbe stato scarcerato siano totalmente infondate. Dopo l’approfondimento in questione, qualcuno ha insistito sul fatto che fosse ai domiciliari, fino alla notizia totalmente infondata di oggi 24 luglio. Già, perché i soliti cercatori di visualizzazioni hanno diffuso l’indiscrezione secondo cui Take 5 di Shiva sarebbe stata presentata in anteprima durante un concerto di Travis Scott.

Ci sono diversi aspetti da chiarire in merito, perché il video in questione mostra un pubblico non particolarmente coinvolto in quel preciso istante. Per i fan del rapper, questa dovrebbe essere una prova del fatto che la traccia non sia stata presentata come Take 5 di Shiva. Come ribadito da altre persone nei commenti presenti su TikTok, poi, il brano in questione pare appartenere ad un altro rapper, al punto da trarre in inganno tante persone da alcune a questa parte.

Dunque, piovono smentite a proposito della fantomatica uscita per Take 5 di Shiva, ma il rapper è in carcere oggi e secondo quanto riportato da diversi addetti ai lavori, al momento è improbabile che possa esserci qualch novità sul fronte produttivo. La recente condanna, diventata di dominio pubblico, certo non lo aiuterà sotto questo punto di vista.

