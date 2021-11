Presa dopo aver rubato scarpe: davanti ai Carabinieri di Assisi dà la colpa al vaccino

Giungono conferme sulla storia di una donna di Assisi che, secondo alcune testimonianza avrebbe rubato un paio di scarpe come forma di reazione avversa al vaccino Covid. Questa la sua difesa al cospetto dei Carabinieri, allertati dai negozianti dopo che il suo comportamento aveva destato da subito dei sospetti. Secondo diverse fonti locali, infatti, la protagonista di questa assurda vicenda avrebbe provato con insistenza un significativo quantitativo di prodotti, salvo poi recarsi preso l’uscita dell’esercizio commerciale senza concludere alcun acquisto.

Cosa ha detto sul vaccino la donna che ha rubato le scarpe ai Carabinieri di Assisi

Difficile dire se la tesi strampalata della donna possa essere in qualche modo condizionata da dichiarazioni che si susseguono in tv, come quella del Dottore Mariano Amici che abbiamo avuto modo di prendere in considerazione nei giorni scorsi con un altro articolo. Per quanto riguarda la donna arrestata dai Carabinieri di Assisi, al momento non possiamo etichettare questa vicenda come “notizia vera”, in quanto ancora non siamo riusciti a metterci in contatto con le Forze dell’Ordine.

Tuttavia, ci sono svariate fonti locali che confermano la tesi riportata dalle prime testate che si sono sbilanciate sui fatti. La donna, una volta raggiunta dai Carabinieri di Assisi nei pressi della propria auto, avendo fatto attivare gli allarmi del negozio per il mancato pagamento della scarpe, sarebbe stata condotta in caserma. Secondo fonti vicine alle stesso Forze dell’Ordine, a quel punto per giustificarsi avrebbe dichiarato di non essere cosciente delle proprie azioni, a causa della somministrazione del vaccino.

Da quello che sappiamo, la donna è stata denunciata per furto, anche se al momento non sappiamo ancora cosa gli riserverà il futuro. Pochi dubbi sul fatto che abbia provato a rubare un paio di scarpe e che, per minimizzare l’accaduto, abbia dato la colpa al vaccino al cospetto dei Carabinieri di Assisi.

