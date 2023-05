Preoccupano le voci su Italia Puglisi morta a Messina per infarto addominale: cosa sappiamo

Non sono assolutamente incoraggianti le notizie venute a galla in serata a proposito di Italia Puglisi, che secondo alcuni post in circolazione soprattutto su Facebook sarebbe morta in queste ore a Messina per infarto addominale. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro primo articolo in merito, non ci sono comunicazioni ufficiali pubblicate dai parenti più stretti sui social. Per questa ragione, vista la delicatezza dell’argomento, abbiamo deciso per ora di non utilizzare tag “definitivi”.

Analisi sulle voci riguardanti Italia Puglisi morta a Messina per infarto addominale: cosa sappiamo fino a questo momento

Una vicenda che ricorda molto quella che abbiamo analizzato molto tempo fa a proposito di Omar Palermo. In quel frangente, purtroppo, le indiscrezioni sulla tragica fine del noto youtuber si rivelarono poi veritiere dopo il nostro primo contributo in merito. Per farvela breve, sono decisamente preoccupanti le voci su Italia Puglisi morta a Messina per infarto addominale. Cosa sappiamo fino a questo momento? Nulla di ufficiale, nonosante abbiamo posto molte domande a chi potrebbe chiudere la vicenda.

Secondo alcune foto trovate su Facebook, i funerali sarebbero in programma nella giornata di giovedì, motivo per il quale nel giro di qualche ora avremo sicuramente tutti i verdetti del caso. Resta il fatto che si siano esposti account in linea puramente teorica molto vicini alla donna. Si tratta di un personaggio che ha riscosso notevole successo su Instagram soprattutto durante la pandemia, con contenuti sempre leggeri ed apprezzabili.

A prescindere dal suo profilo, occorre avere rispetto per la famiglia e andarci cauti con le sentenze, in merito ai rumors relativi alla stessa Italia Puglisi morta a Messina per infarto addominale. Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori aggiornamenti più concreti, al netto del fatto che le sensazioni non siano molto positive fino a questo momento.

