Povia preferisce gli zoccoli agli infradito per non seguire la moda: sostenitori in difficoltà

Ci sono pervenute alcune segnalazioni da parte di utenti che non credono all’autenticità di un post che sarebbe stato pubblicato da Povia, in merito alla sua preferenza per gli zoccoli rispetto agli infradito. Premesso che restano dubbi sul nome del prodotto da lui utilizzato nello scatto incriminato, vi confermiamo che l’uscita del cantante sia vera, pur differenziandosi rispetto alle prime esternazioni del diretto interessato sulla guerra in Ucraina. Ne abbiamo parlato pochi mesi fa con altro articolo.

La rivoluzione di Povia preferisce gli zoccoli agli infradito: come reagiscono i fan

Curioso esaminare nello specifico il post originale, perché da un lato Povia è liberissimo di preferire gli zoccoli agli infradito, mentre qualche dubbio nasce sulla metafora da lui utilizzata, in merito alla sensazione di avere un perizoma ai piedi. Oltre al fatto che, a suo modo di vedere, chi sceglie gli infradito vuole soltanto seguire una moda. Non tutti i fan sono d’accordo con lui:

“Fanno abbastanza schifo entrambi (zoccoli ed infradito) per il resto non ho nemmeno capito cosa ho letto esattamente”;

“Una volta ha anche disobbedito alle raccomandazioni di Studio Aperto ed è uscito nelle ore più calde. Rivoluzionario vero”;

“Un argomento non facile da affrontare. Il coraggio delle idee e le parole giuste con il carisma di Giuseppe Povia.

Scrittore, cantante, etologo, esperto di economia internazionale, politologo, virologo, profondo conoscitore della morale cattolica e difensore dei valori della famiglia tradizionale”;

“Zoccoli e pecora sono tra i pezzi più eccelsi mai scritti,chi dice il contrario è solo un modaiolo”;

“Grazie Povia per l’ennesimo spunto di riflessione fuori dal coro. Un Maestro”;

“Uno dei più grandi intellettuali italiani e non solo e il più importante cantante del mondo. Chi dice il contrario ha ragione“.

Insomma, una battaglia strana quella di Povia su zoccoli ed infradito per lanciare il suo nuovo singolo. Battaglia non sostenuta fino in fondo da chi lo segue da sempre.

