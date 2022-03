Povia non ci sta con Zona Bianca e Rete 4: “Non sto con Putin, vede i missili puntati su Mosca”

Non ci sta Povia, in merito ad alcune dichiarazioni da lui rilasciate di recente e mandate in onda durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete 4. Per completezza d’informazione, infatti, occorre per forza di cose arricchire quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un primo articolo a tema, citando appunto l’intervista rilasciata dal cantante a margine di un evento che lo ha visto protagonista. Se non altro, perché parliamo di argomenti delicati come il presunto sostegno a Putin a proposito della guerra tra Russia ed Ucraina.

Povia risponde a Zona Bianca sul presunto sostegno a Putin

Alla luce di queste considerazioni, visto che il primo servizio trasmesso da Rete 4 durante Zona Bianca ha dato a tutti la sensazione che Povia potesse realmente sostenere Putin, occorre affrontare nuovamente l’argomento riportando il pensiero integrale del diretto interessato. A fine articolo, infatti, trovate il video da lui pubblicato su YouTube, tramite il quale sono stati chiariti alcuni concetti importanti. Del resto, viste le sue posizioni su green pass e vaccino Covid, nell’ultimo anno ha già attirato non poche critiche su di sé.

Sostanzialmente, Povia afferma di non essere sostenitore di Putin, ma di non voler prendere posizione. Crede che sia giusto contestualizzare il tutto, considerando quanto avvenuto nel corso degli ultimi otto anni da quelle parti, senza tralasciare però il discorso dell’espansione della NATO in Ucraina. A dirla tutta, poco dopo il minuto 5 del filmato arrivano alcune imprecisioni, come “Putin si vede i missili puntati su Mosca“.

Sarà anche una metafora, ma le cose non stanno decisamente così. In ogni caso, per completezza d’informazione vi riportiamo quanto affermato di recente da Povia a proposito di Putin e Russia, rispondendo con una certa decisione al servizio mandato in onda da Zona Bianca su Rete 4. Ecco il video in questione. Ognuno maturi l’opinione che ritiene più corretta.

