Povia chiarisce su Zelensky che dovrebbe ‘abdicare al trono’: “Era una metafora”

L’intervento di Povia durante la puntata di Non è L’Arena andata in onda domenica 11 marzo è ancora in trend, sia per le sue affermazioni che per quella frase su Zelensky. Ne abbiamo parlato in questo articolo. Nelle ultime ore il cantautore ha rilanciato il video del suo intervento sui social e al filmato ha sovrimpresso dei testi per commentare in tempo reale le sue affermazioni.

La frase su Zelensky

Dopo aver specificato di essere a favore della pace e di non collocarsi nella polarizzazione anti-Putin/pro-Putin, Giuseppe Povia ha detto:

Il responsabile come Putin, se non più di Putin è Zelensky che dovrebbe abdicare al trono, subito.

In tantissimi lo hanno accusato di non conoscere la storia né la politica. L’Ucraina è infatti una repubblica semi-presidenziale e Volodymyr Zelensky ha vinto le elezioni nel 2019 con una vittoria schiacciante sul predecessore Poroshenko. Il Sole 24 Ore racconta la sua elezione in questo articolo.

Proprio per questo in tantissimi hanno sostenuto che Povia fosse convinto che in Ucraina ci fosse la monarchia, avendo usato l’espressione “abdicare al trono”. Quella frase, inoltre, ha fatto impallidire Alan Friedman.

La spiegazione

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore Giuseppe Povia ha pubblicato un video sui social in cui spiega che l’espressione “abdicare al trono” era una metafora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Povia 💕 (@giuseppepovia)

“*Metafora“, scrive Povia nel minuto esatto in cui usa quell’espressione. Anche nel frame che mostra l’espressione confusa di Friedman il cantautore scrive: “Friedman, è una metafora”. Una pezza, se vogliamo, che Povia mette per chiarire l’espressione che in due giorni è stata oggetto di ilarità e meme.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.