Povia canta al mini concerto NoVax clandestino, sbottano a Zona Bianca: “Ignorante e ubriaco”

Torna ad essere protagonista Povia in tv, grazie ad un’intervista a Zona Bianca che ha fatto scalpore. Come sono andate le cose? Il cantante è tornato sotto la luce dei riflettori, in seguito alla positività da Covid che abbiamo trattato nelle scorse settimane sul nostro sito, criticando per l’ennesima volta il vaccino ormai disponibile per tutti da un anno a questa parte. Ci sono due elementi da prendere in considerazione in queste ore a proposito del cantante milanese, visto l’approfondimento della trasmissione in onda su Italia 1.

Criticato Povia per il concerto NoVax clandestino, con dichiarazioni nuove a margine dell’evento

Il servizio riguardante Povia ci ha mostrato dapprima la sua partecipazione ad un evento NoVax clandestino. Una cena in cui nessuno ha utilizzato le mascherine, neanche il personale della struttura, con il titolare che ha confermato la presenza di soli clienti non vaccinati, senza dar peso al distanziamento sociale. Al di là delle evidenti infrazioni rispetto alle normative attuali, bisogna registrare anche la presenza del noto cantante, da sempre schierato contro la campagna per la vaccinazione nel nostro Paese.

Una nota a suo sfavore essere presente ad un evento del genere, condito da un’intervista che potete visualizzare all’interno del sito Mediaset, precisamente al minuto 1:21:00, durante la quale Povia ha confermato di non volersi vaccinare. La motivazione? Il cantante ha il terrore del vaccino ed ha criticato i virologi per i contenuti sul Covid che cambiano continuamente. Tendenza inevitabile, del resto, alla luce di un virus che cambia con l’arrivo di nuove varianti.

In ogni caso, sono state veementi le reazioni in studio a Zona Bianca dopo aver ascoltato le parole di Povia. C’è chi lo ha definito “ignorante” ed “ubriaco”, come Miozzo, anche per la partecipazione a quello che è a tutti gli effetti un concerto NoVax clandestino. Questo, pur essendo l’evento limitato ad una platea abbastanza ristretta.

