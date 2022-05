Poste Italiane in Tilt, ma Killnet non c’entra

Siamo ancora in attesa dei “danni irreparabili” che il collettivo hacker filoRusso vuole infliggere all’Italia. Danni che potrebbero non arrivare e potrebbero essere non così apocalittici. Del resto abbiamo già approfondito i temi e le motivazioni di Killnet.

Collettivo il cui scopo è colpire il più duro possibile ed alla cieca con nessun altro motivo se non urlare la rabbia di almeno una intera generazione Russa contro un Occidente percepito come ostile, cattivo, “nazista” e causa dei loro guai.

Da questa mattina i servizi di Poste Italiane sono giù, nonostante un certo calo già visibile nelle segnalazioni.

Nonostante i timori hacker russi, Poste Italiane ha inoltrato una nota.

“Tovarish Ammiocuggino” questa volta è innocente: Poste Italiane ha fatto tutto da sola.

Il problema è un “disguido informatico interno in via di risoluzione dovuto a un aggiornamento di sistema.”

Ci sono una serie di elementi che corroborano la versione di Poste Italiane ed escludono l’attacco hacker.

Il primo è la tipologia di attacco. La “firma” di Killnet è usare attacchi di tipo DDoS, in questo caso il disservizio, con blocco dell’operatività online e operazioni di sportello digitale, è compatibile con un aggiornamento mancato.

Quello che si verifica quando provate ad aggiornare il vostro PC o Mac e qualcosa va storto, solo con molti più dati da ripristinare.

Il secondo punto giace ancora nelle modalità operative di Killnet, ma dal punto di vista “personale”.

Gli “hacker russi”, proprio perché motivati dal “desiderio di essere ricordati” e dall’odio feroce per l’Occidente annunciano sempre ogni singolo attacco, a volte anche quelli che non hanno effettuato e/o portato a segno coi toni urlanti ed enfatici della Propaganda del Cremlino.

Se Killnet avesse messo a segno un colpo del genere avrebbe tappezzato i Gruppi Telegram di pelose metafore militari dipingendosi come condottieri vittoriosi, ipervirili Ivan Drago pronti a “spiezzare in due” le Poste Italiane.

E la loro abitudine logorroica si spinge ad annunciare i colpi ben prima di averli fatti, al contrario di Anonymous che tende prima a colpire, e poi a deridere l’avversario caduto.

In questo caso possiamo quindi escludere l’opera degli Hacker Russi.

Poste Italiane in Tilt, ma Killnet non c’entra. Aspettiamo ancora il “colpo irreparabile”.

