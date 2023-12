Vi sarete chiesti più volte se sia davvero possibile curare una sbornia col caffè. E la risposta è: decisamente no. Altre domande? Potremmo anche chiudere qui l’analisi, ma passeremo a ricordarvi perché é peraltro una pessima idea.

Partendo dal concetto stesso di sbornia.

Posso davvero curare una sbornia col caffè?

Una sbornia è sostanzialmente la collezione di disturbi transitori lasciati in dono dall’eccessivo consumo di alcol. Cosa che, prolungata nel tempo, può lasciare anche gravissimi effetti permanenti.

I postumi noti come sbornia comprendono disidratazione, disturbi del sonno, irritazione gastrointestinale ed esposizione ad acetaldeide, che provoca infiammazioni di fegato, pancreas, cervello ed altri organi: il tutto porta a mal di testa feroci, nausea, disagio e altri malesseri.

L’unica cura per una sbornia è non bere, seguita dall’attendere che il corpo smaltisca i sintomi, cercando di prendersi cura di se stessi. Ogni altro rimedio che non sia il tempo stesso poco incide sulla sbornia: assumere dosi industriali di caffé anzi rischia di aumentare i sintomi di disidratazione e irritazione gastrointestinale.

Considerate l’idea di bere molta acqua ed attendere il tempo dovuto.

