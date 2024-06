Possibili tracce prima prova Maturità 2024: Ungaretti, tema intelligenza artificiale e caos 2023

Si parla tanto delle possibili tracce prima prova Maturità 2024, con il toto tema che per forza di cose abbraccia soluzioni abbastanza scontate, come nel caso di Ungaretti e dell’Intelligenza Artificiale. Ci sono diverse ragioni per credere che si possa andare in queste direzioni, fermo restando il fatto che alcuni sembrano offrirci anticipazioni in merito. Per poi scoprire che si tratti delle scelte fatte dal Ministero dell’Istruzione esattamente un anno fa con l’esame di Stato 2023.

Analisi sulle possibili tracce prima prova Maturità 2024: ipotesi Ungaretti, ma anche tema sull’intelligenza artificiale e confusione con il 2023

Tanti i nodi da sciogliere in questi giorni sul tanto atteso evento, come osservato ieri a proposito della cosiddetta estrazione della lettera per il via ai colloqui orali. Come accennato ad inizio articolo, tra le possibili tracce prima prova Maturità troviamo Ungaretti. Già, perché da sempre è una soluzione gradita allo stesso ministero, se pensiamo che la sua ultima apparizione risalga al 2019 con Risvegli, mentre andando a ritroso possiamo risalire a lui nel 2011, nel 2006 e nel 1999.

Alcuni sondaggi tra gli studenti, poi, vedono in Ungaretti l’autore favorito per il 2024, pur essendo questo dato secondario. Certo, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo in situazioni del genere, ma è chiaro che alla vigilia dell’esame di Stato sia possibile quantomeno farsi un’idea su quello che potrebbe venir fuori tra poche ore. Difficile che, in un momento storico del genere, si possa decidere di ripiegare su autori di seconda o terza fascia, considerando anche i vari conflitti in corso in giro per il mondo.

Altra soluzione più che probabile, considerando il peso crescente che ha nella nostra società, ci rimanda poi all’intelligenza artificiale. Da capire la sfaccettatura, visto che potrebbe essere scelta anche la chiave delle fake news create con la suddetta tecnologia. Dunque, ora abbiamo le idee più chiare in merito alle possibili tracce prima prova Maturità 2024, spaziendo tra Ungaretti, tema dell’intelligenza artificiale e confusione con quanto uscito nel 2023.

