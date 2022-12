Possibile presenza di ocratossina, ritirati lotti caffé Trombetta: questo un sequestro motivato da fine precauzionale.

Con l’ocratossina sostanzialmente non si scherza e non conviene assumersi il rischio di contaminazione, per quanto esso sia in questo caso potenziale e si preferisca evitare merce entrata a possibile contatto con gli stessi.

I lotti incriminati sono i seguenti

Caffè Trombetta, capsule di arabica in confezioni da 10, lotto 02AD07B.

Caffè Consilia, cialde di arabica in confezione da 18, lotto 01DD04B.

Caffè Consilia, capsule di arabica in confezione da 16, lotti 01ND02B e 01ND03B.

Caffè Zio d’America, capsule di arabica in confezione da 50, lotto 02CD05B.

Caffè Zio d’America, capsule di arabica in confezione da 10, lotto 01CD07B.

E potrebbero essere stati contaminati dall’Ocratossina A, sostanza naturalmente presente in alcune muffe, non regolamentata negli USA ma considerata in Europa (a partire da evidenze su animali) un cancerogeno con azione nefrotossica, ovvero avversa sui reni.

Chi ha acquistato le marche di caffè citate potrà controllare se le cialde e le capsule fanno parte dei lotti indicati.

Solo in quel caso (negli altri è al sicuro) dovrà riportare indietro il prodotto senza consumarlo.

