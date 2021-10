Possibile chiusura definitiva per la pagina Facebook di Diego Fusaro: segnali da Rete 4

Appare concreto il rischio che la pagina Facebook di Diego Fusaro possa essere stata chiusa in modo definitivo. Mai una bella notizia quando avviene qualcosa del genere, a prescindere da quanto detto o fatto in passato, considerando che si arrivi a situazioni del genere sempre per qualcosa che potrebbe essere andato storto nei mesi. Non sta a noi parlare di censura o di giusto provvedimento, ma in virtù di alcune richieste che ci sono arrivate in questi giorni da diversi lettori di Bufale, abbiamo ritenuto giusto riaffrontare l’argomento.

Potenziale chiusura definitiva per la pagina Facebook di Diego Fusaro

Del resto, sono trascorse alcune settimane dal nostro ultimo approfondimento in merito. Oggi 10 ottobre, ci sono due elementi da prendere in considerazione a proposito della potenziale chiusura definitiva della pagina Facebook di Diego Fusaro. In primo luogo, il provvedimento risale a fine agosto e, nei giorni successivi, il filosofo aveva dichiarato che tutto fosse nato da un attacco hacker ad uno degli admin. Per questioni di sicurezza, dunque, a suo dire l’assistenza stava effettuando vari controlli.

A distanza di quasi due mesi da quei fatti, appare molto strano che la pagina Facebook non sia stata ancora riconsegnata a Diego Fusaro. Ad oggi, infatti, appare disponibile solo il suo profilo personale, mentre l’URL della pagina fan restituisce errore. L’altro segnale, invece, ci arriva dall’ultima puntata di Zona Bianca, in cui il diretto interessato è stato protagonista in collegamento. Al minuto 1:55:00 è andato in onda un servizio contenente le uscite social di Fusaro, evidenziando anche in questo caso che la pagina risulti attualmente non disponibile.

Da parte dello stesso Diego Fusaro nessun commento in merito, una volta concluso il suddetto servizio. A detta di molti, qualora la situazione fosse realmente in via di risoluzione, ci sarebbe stata una replica pubblica su Rete 4 per chiarire la questione della pagina Facebook non raggiungibile. Vedremo come andranno le cose.

