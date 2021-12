Positivi Fedez e Chiara Ferragni da vaccinati: i NoVax perplessi per l’annuncio sui loro figli

Strana e singolare la reazione di tantissimi NoVax sui social, dopo aver appreso dell’annuncio di Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid, nonostante siano entrambi vaccinati. Allo stesso tempo, i due hanno fatto sapere ai propri follower che i loro figli al momento sono risultati negativi ai tamponi. Una buona notizia, quest’ultima, che tuttavia ha generato umori imprevedibili, alimentando prese di posizione incomprensibili. Come se al popolo del web non fosse bastato, in passato, parlare in modo inopportuno dei loro figli.

Annuncio di Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: la reazione dei NoVax agli aggiornamenti sui loro figli

Una vicenda decisamente singolare a detta di alcuni. In sostanza, abbiamo Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid, nonostante entrambi abbiano affermato pubblicamente di essersi vaccinati in passato. Sarebbe questa la prima prova, per i NoVax, che le somministrazioni siano del tutto inutili. Ignorando quello che si dice da mesi e mesi sui vaccini e sul loro scopo, nel tentativo di limitare il più possibile le ospedalizzazioni. Solita battaglia persa, che in questo caso si arricchisce di un altro capitolo.

Quello che non torna, secondo queste visioni complottiste e NoVax, è che i figli di Fedez e Chiara Ferragni siano negativi, nonostante non risultino vaccinati. L’esatto opposto dei genitori, quasi a voler evidenziare che i suddetti vaccini abbiano l’effetto diametralmente opposto rispetto a quello desiderato. In realtà, come tutti sanno, anche i vaccinati possono risultare positivi, così come i bambini tendono a contagiarsi di meno per loro natura, come è stato dimostrato da svariati studi che sono stati resi pubblici la scorsa stagione estiva.

Staremo a vedere quali altre teorie strampalate prenderanno piede sul web, dopo la notizia venuta a galla oggi 27 dicembre in Italia, che vede Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid, in riferimento ai loro figli negativi e non vaccinati.

