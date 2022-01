Positiva anche Daniela Martani: “Mi sono curata con l’aspirina”

Daniela Martani, ex gieffina del Grande Fratello e da tempo ormai attivista no vax, ha aperto una discussione sul suo profilo Twitter riguardante la cura contro il Covid. La Martani ha voluto condividere uno spezzone di un articolo riportato dal Corriere della Sera in cui si evidenzia come attraverso due lavori scientifici si sia dimostrato come l’impiego di antinfiammatori non steroidei utilizzati ai primi sintomi della malattia da Covid riduca del 90% l’evoluzione verso le forme gravi e l’ospedalizzazione.

Le contromisure di Daniela Martani positiva al Covid

Si torna a parlare di lei, dunque, dopo la difensa dei giorni scorsi per Novak Djokovic. Sottoponendosi quindi ad una cura attraverso questo tipo di antinfiammatori non steroidei alla comparsa dei primissimi sintomi, il Covid non si svilupperebbe nelle sue forme più gravi. Questo pensiero è stato condiviso volutamente da Daniela Martani per spiegare nel dettaglio come lei abbia curato il Covid, perché alla fine anche lei si è ritrovata a dover fare i conti con il temuto tampone positivo.

L’ex gieffina ha spiegato su Twitter che si è sottoposta ad una cura molto semplice, prendendo due aspirine al giorno per tre giorni. Questa cura le ha permesso di uscire praticamente indenne dal Covid ed ha sottolineato come le cure esistano, ma non le hanno mai diffuse, facendo morire tantissime persone con la Tachipirina e vigile attesa. Come sempre il suo pensiero è contro coloro che ci governano e che prendono decisioni importanti sulle nostre vite.

Più volte la Martani ha dichiarato di non sentirsi parte dell’Italia, di non appartenere ad un Paese governato da persone di questo tipo e di voler andare via. Le decisioni prese fino ad ora dal governo italiano non fanno parte del suo pensiero, della sua voglia di libertà e più nello specifico della democrazia. Nonostante questa sua avversione per il nostro Paese, Daniela Martani continua ad essere una cittadina italiana e si ritrova a vivere ancora nella sua casa romana.

