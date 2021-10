Poliziotta minaccia un manifestante no-pass: “Se ti muovi ti do un calcio nelle p…”

In un video pubblicato su Twitter di appena 4 secondi di durata viene mostrata una coppia di poliziotti, un uomo e una donna, intenti a caricare un manifestante sulla camionetta. Il ragazzo si dimena e gli agenti non riescono a farlo salire, dunque lo stendono per terra e la polizia lo minaccia: “Se te movi te do un calcio alle palle”. I nostri lettori ci chiedono conferma sull’autenticità del video.

Grazie alla ricostruzione di Open possiamo dire che il video è autentico, registrato nella serata di sabato 9 ottobre a Roma durante le manifestazioni contro il green pass ed è stato estratto da una lunga diretta registrata dall’agenzia Local Team. Di questo video esiste anche una versione tagliata sul punto più saliente dallo stesso staff di Local Team, ma nella versione integrale troviamo la sequenza originale.

La diretta è stata trasmessa su Facebook ed è ancora disponibile. Al minuto 3:46:18 troviamo la scena che interessa la nostra analisi. La poliziotta dice chiaramente al fermato: “Se te movi te do un calcio alle palle”. Ecco il filmato originale:

È dunque reale e autentico il filmato in cui una poliziotta minaccia un manifestante, e le parole dell’agente sono chiaramente udibili.

