Pogba torna alla Juventus se vince l’appello: alternativa a Koopminers senza fonti oggi

Prendono piede, a sorpresa, rumors secondo cui Pogba potrebbe tornare alla Juventus nel caso in cui dovesse vincere l’appello in ottica squalifica. L’ex Manchester United, a conti fatti, rappresenterebbe la perfetta alternativa a Koopminers, ma ad oggi la voce è senza fonti. Non si parla di lui da mesi, perché con la sanzione in corso non può scendere in campo con il club, che da diverso tempo gli riconosce il minimo salariale di circa 2.000 euro al mese (pare sia stato costretto a mettere in vendita una villa a Londra), oltre ad essere stato naturalmente assente agli Europei senza scende in campo con la Francia.

Chiariamoci sulle voci secondi Pogba torna alla Juventus se vince l’appello: alternativa a Koopminers, ma zero riscontri dai bianconeri

Avevamo già parlato della sua squalifica a suo tempo, evidenziando come anche in quel contesto avessero preso piede voci incontrollate sul futuro del centrocampista francese. Ora che il mercato della Juventus si è leggermente bloccato, evidentemente qualcuno ci ha visto l’occasione giusta per rilanciare determinate voci. Come nascono i clamorosi rumors del giorno? Analizzando meglio alcune segnalazioni che ci sono pervenute, effettivamente è facile risalire alla fonte.

In particolare, su Twitter alcuni utenti affermano che, nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per portare Koopminers dall’Atalanta alla Juventus, si potrebbero aprire nuovi scenari per il mercato della Vecchia Signora. Si fa riferimento all’appello presentato dagli avvocati di Pogba, che in caso di esito positivo potrebbe potenzialmente restituire un nuovo agiocatore a Thiago Motta. Ad oggi, però, il tecnico non ha mai preso in considerazione la possibilità di reintegrarlo, a prescindere dall’esito del verdetto giudiziario.

Insomma, non ci sono elementi per parlare del presunto ritorno di Pogba alla Juventus, a prescindere dalla questione Koopminers e dai presunti risvolti sull’appello dopo la squalifica, in quanto il club bianconero pare aver voltato ormai pagina.

