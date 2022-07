Poco chiaro il significato di fare ghosting, pessima tendenza delle relazioni moderne

Sta prendendo piede solo in questo periodo, qui in Italia il concetto ed il significato di fare ghosting, se non altro perché si tratta di una tendenza che sta prendendo piede soprattutto in seguito alle interazioni che nascono dai social network. Storie d’amore o amicizie che nascono dal web, tramite app di incontri o più in generale sfruttando il potenziale dei social network, con relativi risvolti che devono aprire le nostre menti a nuovi termini. Un po’ come avvenuto alcune settimane fa a proposito della Prof di corsivo.

Chiarimenti sul significato di fare ghosting, trend delle relazioni moderne

Con questi presupposti, diventa importante precisare concetti in merito al significato di fare ghosting, trattandosi di una tendenza delle relazioni moderne. Nessuna novità sconvolgente o nuove invenzioni dei ragazzi di oggi, giusto chiarirlo da subito, ma è altrettanto palese che determinate dinamiche si possano accentuare nei rapporti che nascono tramite app. Senza basi solide alle loro spalle e con il rischio di interrompersi più facilmente dall’oggi al domani.

Dunque, qual è il significato di fare ghosting? Analizzando questa tendenza delle relazioni moderne, consiste nello scomparire senza dare alcuna spiegazione all’amico o al partner. Una situazione nella quale la persona abbandonata rischia di subire conseguenze più drastiche dal punto di vista psicologico e dell’autostima. Insomma, il non saper trovare una motivazione chiara ed evidente dietro l’interruzione di un rapporto, a prescindere dalle tempistiche entro cui il fatto avviene, tende ad accentuare il malessere di chi esce peggio dalla vicenda.

Insomma, ora dovrebbe essere più chiaro il significato di fare ghosting, sperando ovviamente che con il trascorrere degli anni, grazie anche alla normalizzazione dei nuovi incontri avvenuti tramite social network o app di messaggistica, questa tendenza delle relazioni moderne possa essere archiviata una volta per tutte. Staremo a vedere se la storia verrà meno in Italia.

