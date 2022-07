Più banale di quanto si creda il significato di El Fideo Di Maria, ora alla Juventus

Risulta più semplice e banale di quanto si pensi l’analisi sul significato di El Fideo, in relazione all’arrivo di Angel Di Maria alla Juventus. Il giocatore argentino è uno di quelli che può fare la differenza anche a 34 anni, dopo una carriera caratterizzata da grandi cose soprattutto con la maglia del Real Madrid e del Paris Saint Germain, mentre è stata meno fortunata la parentesi al Manchester United. Dopo lo sbarco a Torino, in tanti si chiedono cosa rappresenti il soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera.

Un approfondimento sul significato di El Fideo Di Maria, ora passato alla Juventus

Dunque, parliamo di un affare fatto per la Vecchia Signora, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato con Mario Balotelli. Ne abbiamo parlato con un altro articolo sul nostro sito. Come sempre avviene coi calciatori argentini e più in generale quelli che arrivano dal Sudamerica, c’è un valido motivo dietro l’assegnazione di un soprannome specifico ai singoli calciatori. Lo stesso lo possiamo constatare con il significato di El Fideo, in riferimento a Di Maria.

Dunque, qual è il significato di El Fideo? Il nomignolo che è stato associato a Di Maria vuol dire “spaghetto“. Chiaro il riferimento all’aspetto del nuovo giocatore della Juventus, estremamente magro in ogni fase della sua carriera. Evidentemente, si tratta di una caratteristica che lo ha distinto già da ragazzino, visto che lo abbiamo sempre riconosciuto in questo soprannome. Qualcuno pensava potesse richiamare la fedeltà a qualcuno o a qualche religione specifica, ma le cose non stanno così e come sempre vicenda simili si risolvono in modo più banale rispetto alle aspettative.

Dunque, ora conosciamo finalmente il significato di El Fideo, a maggior ragione dopo averlo visto atterrare in Italia per disputare la prossima stagione con la maglia della Juventus. Contratto di un anno per lui a 7 milioni di euro.

