Pippo Franco in tendenza sui social, ma non è morto: il paragone con Elly Schlein denunciato dagli utenti

Su Twitter il nome di Pippo Franco è in tendenza e molti utenti hanno pensato al peggio. A pochissimi giorni dall’estremo saluto a Maurizio Costanzo, infatti, i naviganti della piattaforma di Elon Musk hanno notato il nome del conduttore e cantante primo fra i trend e non hanno nascosto una certa preoccupazione.

Fortunatamente Pippo Franco sta bene. Piuttosto il suo nome è associato a quello di Elly Schlein, salita al soglio del Partito Democratico dopo le primarie concluse domenica 26 febbraio.

Perché Pippo Franco è in tendenza?

Il nome di Pippo Franco è in tendenza sui Twitter (qui in tempo reale). Mentre scriviamo molti utenti si stanno interrogando sul motivo, con alcuni seriamente preoccupati per il conduttore.

La spiegazione arriva da alcuni tweet che denunciano una tendenza diffusa dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie PD:

A quelli che stanno ridendo tantissimo perché HIHIHI HA VINTO PIPPO FRANCO, pensando così di offendere la Schlein, toglierei il diritto al voto. Perché così imbec***i non si può votare eddai.

Altri utenti stanno postando fotomontaggi con il volto di Pippo Franco al posto di quello di Elly Schlein, come in questo caso.

Come sta Pippo Franco

Nessuna brutta notizia per Pippo Franco, fortunatamente. Il suo nome è in tendenza per alcuni tweet in cui viene preso di mira l’aspetto fisico di Elly Schlein.

Per il momento né la Schlein né Pippo Franco hanno commentato questo genere di contenuti.

