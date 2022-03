Pio e Amedeo fermano la diretta di Red Ronnie, tra Zoo di 105 sospeso e sfottò: “Parli coi marziani”

Interessante quanto avvenuto nel corso di una delle ultime dirette di Red Ronnie, visto che il giornalista ha ricevuto improvvisamente la chiamata di Marco Mazzoli sullo Zoo di 105 sospeso, ben supporto dal duo composto da Pio e Amedeo. Gli stessi che tempo fa avevano preso di mira Fedez. Un momento divertente, caratterizzato dall’ironia, ma anche da alcune spiegazioni necessarie per comprendere come mai la nota trasmissione radiofonica sia stata fermata da un po’ di tempo a questa parte.

Chiarimenti su Zoo di 105 sospeso con Red Ronnie, Marco Mazzoli e Pio e Amedeo

Fondamentalmente, il video che trovate a fine articolo può essere scisso in due momenti. La prima parte è segnata dalla presa in giro di Pio e Amedeo nei confronti di Red Ronnie, se pensiamo che ad un certo punto dall’altra parte del telefono è arrivata puntuale la battuta: “Con chi sei in diretta? Coi marziani?“. Chiaro il riferimento agli ultimi video dello stesso Red Ronnie, in cui si è parlato spesso e volentieri di alieni e di contatti con gli umani.

A chiudere il cerchio, poi, la storia del vaccino, con il duo comico che ha chiesto a Red Ronnie se alla fine abbia ceduto alla somministrazione. Risposta evasiva, ma con il sorriso. Successivamente, come si nota da YouTube, Red Ronnie ha parlato con Marco Mazzoli da solo, trattando un argomento delicato come lo “Zoo di 105” sospeso. Il conduttore ha fatto sapere che venerdì scorso hanno mandato in onda una scenetta registrata, durante la quale il concorrente finto ha pronunciato una bestemmia.

La parola non è stata censurata in fase di post produzione e la radio ha così deciso di interrompere il programma. Stop per questa settimana e per la prossima, mentre Marco Mazzoli confessa di riflettere sul futuro. Dunque, un momento serio dopo l’intervento di Pio e Amedeo con Red Ronnie, mentre ora la storia dello Zoo di 105 sospeso risulta decisamente più chiara.

