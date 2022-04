PiazzaPulita si scusa per l’immagine dell’acciaieria di Azovstal a Mariupol: è presa da un gioco

Viene smontata una delle teorie complottiste degli ultimi giorni sulla guerra tra Russia ed Ucraina, in riferimento ad una specifica immagine erroneamente fatta passare come “piantina” dell’acciaieria di Azovstal a Mariupol. Location che la scorsa settimana aveva sollevato voci mai confermate, come riportato sul nostro sito a proposito di un post pubblicato su Twitter da Francesca Totolo. Proviamo a capire un po’ di cose, anche perché quella di LA7 non è stata l’unica a commettere questo errore, pur essendo la prima a chiedere scusa ai propri telespettatori.

La gaffe ammessa da PiazzaPulita sull’acciaieria di Azovstal a Mariupol

Andiamo con ordine, perché l’acciaieria di Azovstal a Mariupol ha fatto discutere non poco in queste settimane. A detta della propaganda russa, infatti, sarebbe la base di alcuni biolaboratori ucraini, sotto il controllo degli americani e della NATO. Questo ha indotto alcuni a pensare che si tratti esattamente della causa scatenante del conflitto in corso tra Russia ed Ucraina. La tesi, come accennato, sarebbe stata avvalorata dalla cartina della struttura, mandata in onda qui in Italia non solo da PiazzaPulita, ma anche da Controcorrente su Mediaset e da “Porta a Porta” sui canali RAI.

Le cose non stanno così, perché la foto mostrata, disponibile anche ad inizio articolo, non riguarda l’acciaieria di Azovstal a Mariupol. Come riportato da Facta News, infatti, l’immagine è estratta dal videogioco Blackout, che a conti fatti non è mai realizzato a causa del fallimento della campagna di crowdfunding. Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato proprio PiazzaPulita, che venerdì pomeriggio ha ammesso il proprio errore con un tweet.

Vicenda chiarita ed un gesto apprezzabile da parte del team di PiazzaPulita, in attesa che altre trasmissioni cadute in errore possano fare il medesimo passo indietro sulla piantina fake relativa all’acciaieria di Azovstal a Mariupol. Viene smontata, dunque, una delle tesi filorusse.

