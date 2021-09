Pfizer non sta vendendo l’antidoto per riportare il sistema immunitario allo stato precedente (era una satira)

Pfizer non ha l’antidoto per riportare il sistema immunitario allo stato precedente (era satira)

L’antidoto per riportare il sistema immunitario allo stato precedente è il santo Graal del Complottismo.

Considerando l’antivaccinismo militante come una sorta di setta (purtroppo spesso davvero organizzata in tal guisa…), l’antidoto per riportare il sistema immunitario allo stato precedente è una soluzione ciecamente e follemente settara.

Ovvero il novax che però è vaccinato, ma grazie ad un preparato dalle qualità misteriose purga il suo corpo dal “siero sperimentale” e come in un nuovo battesimo viene mondato e riaccettato tra i “nuovi sani”

Mitico preparato che dovrebbe anche curare l'”effetto bussola”, o “effetto Magneto”. Un’altra fake news e bizzarra teoria novax per cui il vaccino rende il corpo umano magnetico ed atto ad attirare monete. Peraltro monete di ottone, materiale incapace per definizione di essere attratto dalle calamite.

Ma questo è il minimo: la cosa più atroce è che come ci rivela Facta, il presunto “antidoto” è la fake news nata dall’equivalente francese di Lercio.

Un sito di notizie buffe e inventate per deridere i tormentoni del momento.

In questo caso i tormentoni antivaccinisti.

Siamo del resto parlando degli autori di articoli come “Vaccinato diventa bussola”, “Startup produce galline che covano uova sode” e “Uomo si sveglia dal coma e crede che il COVID19 sia un pesce d’aprile”.

Un sito chiaramente di notizie buffe, come dichiarato sulla loro pagina social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.