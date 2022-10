Pfizer deve pagare 965 milioni di dollari per danni, notutto che condividono

Pfizer deve pagare 965 milioni di dollari per danni: questa una notizia completamente falsa che dimostra come funziona il meccanismo di condivisione dei “notutto”. Semplicemente condividono senza controllare.

La notizia è la conflazione di due testi diversi: il risarcimento danni miliardario che il controinformatore Alex Jones deve alle vittime di Sandy Hook per aver negato pubblicamente la tragedia e una notizia dei colleghi di AP News che spiegano come il CDC (il centro americano per la prevenzione e il controllo delle malattie) non abbia potere legislativo idoneo per imporre ad esempio un obbligo vaccinale per categorie e classi di età.

Il riferimento è alla smentita di una dichiarazione social di un conduttore dell’emittente televisiva americana Fox News, relativa ad un obbligo vaccinale da inserirsi tra i requisiti per l’iscrizione scolastica.

La CDC al riguardo ha replicato che siccome la CDC non ha potere legislativo, non può imporre alcun obbligo. Solo suggerire l’uso delle vaccinazioni in determinate fasce di età, lasciando che siano i singoli stati a recepire, inquadrare e normare le comunicazioni.

Ciò non ha impedito ad alcuni account americani di twittare la presunta “richiesta di risarcimento per 965 milioni di dollari”, con ovvio riferimento alla condanna di Alex Jones (percepita dalla “controinformazione” come un bavaglio contro le “loro verità”), ad alcuni account di tradurla in Italiano e ad altri account di tuonare contro una presunta “vaccinopoli” che di fatto non è mai iniziata.

E probabilmente mai lo farà.

