Ci segnalano i nostri contatti un post TikTok che descrive una diffida al comune di Pavia per un’onoreficenza a Repetto. Va detto che Pezzali non ha mai, come inferito in alcuni commenti in modo del tutto erroneo, espresso una sorta di disvalore verso lo storico partner musicale Repetto.

Il problema riguarda sostanzialmente il brand 883.

Pezzali diffida il comune di Pavia: il problema dell’onoreficenza a Repetto

Brand che, va detto per amor di verità, il comune non cita: la decisione di premiare Repetto va al di là della sua presenza negli 883 e all’artista si riconosce il merito di far conoscere il nome di Pavia in giro per l’Italia con il suo spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno”.

La diffida si basa invece sul concetto che, complice la docuserie annunciata in streaming e qualche strascico sul “brand 883” tra Cecchetto e Pezzali, l’onorificenza potrebbe “accreditare presso il pubblico l’idea che il segno 883 non identifichi Max Pezzali”.

Quanto piuttosto il citato Repetto e, per l’effetto, Cecchetto.

Una vicenda complessa, va detto, e nonostante nella proposta di assegnare il premio a Repetto, presentata Pietro Alongi (consigliere di maggioranza del Pd), non si faccia mai riferimento agli 883 la diffida è del sei novembre e dovrebbe arrivare la definitiva approvazione della cerimonia del 6 dicembre nel Consiglio comunale del 25 novembre.

Del resto, a livello di fama in cui gli 883 sono arrivati negli anni, anche la percezione è parte integrante del brand.

Dal sindaco Lissia e da Palazzo Mezzabarba, sede dell’Amministrazione comunale, non giungono al momento repliche ufficiali.

