Infondati riscontri sulla malattia di Gianluca Vialli ed il cancro che starebbe vincendo

In queste ultime ore sui social sta circolando una notizia falsa che riguarda Gianluca Vialli, ex calciatore e dirigente sportivo, che in questi anni sta combattendo con una malattia ed un brutto male. Si parla del temibile cancro che non è stato ancora sconfitto, anzi a dicembre Vialli ha voluto raccontare come questo male sia sempre con lui, ma ha tutte le intenzione di scacciarlo via.

Precisazioni sulla malattia di Gianluca Vialli e sul cancro che sta vincendo

Servono chiarimenti, dunque, dopo aver affrontato la questione in passato. Il problema è che sui social si è diffusa un’immagine di Gianluca Vialli in cui si dice che il cancro stia vincendo e solo un miracolo potrà salvarlo. Non è assolutamente una notizia ufficiale, l’ultima intervista di Vialli risale a dicembre e parlava appunto del cancro ritornato a farsi vivo.

Attenzione quindi alla circolazione di quest’immagine, Vialli al momento non è assolutamente in fin di vita, non ci sono notizie che lasciano pensare al peggio per l’ex calciatore. Come lui stesso aveva dichiarato si tratta di un male che appare e scompare continuamente, alle volte si fa sentire ed altre volte no. Probabilmente si trova in una fase in cui è più presente, ma il cancro non sta vincendo, Vialli sta lottando per continuare a vivere una vita quanto più normale possibile.

La sua esperienza al fianco di Mancini durante gli Europei dello scorso anno testimonia tutta la voglia da parte di Vialli di restare ben saldo su questa Terra. Proprio il calcio lo ha aiutato tantissimo nei momenti più complicati ed è pronto a ritornare al fianco del suo amico Mancini anche in vista dei Mondiali, sperando ovviamente che la Nazionale italiana possa qualificarsi dopo gli spareggi che avranno luogo a marzo.

Gianluca Vialli non è quindi in fin di vita, la sua immagine in cui si chiede un miracolo per lui e che sta circolando in queste ore sul web è falsa, messa in giro dal solito utente alla ricerca di condivisioni ad effetto. Servivano chiarimenti sulla malattia ed il suo cancro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.