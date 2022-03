Pesante replica di Parenzo per Orsini a PiazzaPulita: “Ucraina diversa da Iraq, fa supercazzola”

Pesante discussione quella avvenuta durante Piazzapulita su LA7 tra Parenzo ed Orsini, docente e nota penna che di recente ha lasciato il suo lavoro presso Il Messaggero per approdare a Il Fatto Quotidiano. Le sue tesi, da sempre sono molto più vicine alle ragioni della Russia e di Putin, rispetto all’Ucraina. A scatenare il dibattito con la spalla di Cruciali a La Zanzara (dopo l’acceso botta e risposta avuto non molto tempo fa con Diego Fusaro, come vi abbiamo riportato con un altro articolo), bisogna dunque esaminare anche questa vicenda.

Come si è scatenato il dibattito tra Parenzo ed Orsini a PiazzaPulita

Quali sono i temi che hanno innescato il dibattito tra Parenzo ed Orsini a PiazzaPulita nella serata di giovedì? Fondamentalmente, a detta del docente ci sarebbero dei punti in comune tra il conflitto in Ucraina, rispetto a quelli in Iraq ed Afghanistan. Situazioni che, dal punto di vista mediatico e politico, senza ombra di dubbio qui da noi hanno avuto un impatto più limitato rispetto a quanto riscontrato con Kiev nel corso delle ultime tre settimane.

A quel punto, però, Parenzo ha ritenuto opportuno rispondere a tono ad Orsini, come si percepisce con il video originale preso direttamente dal sito di LA7 in queste ore. Parenzo, durante Piazzapulita, ha etichettato senza troppi giri di parole con “supercazzola” tutto il discorso del suo interlocutore, viste le differenze evidenti tra i contesti presi in esame.

Si sottolinea che in Ucraina si prova a difendere una democrazia, contrariamente a quanto avvenuto altrove. Secondo Orsini, però, Parenzo sarebbe solo vittima di ideologia, visto che gli Stati Uniti appoggiano dittature solo perché “alleati”. Nonostante questo, Orsini afferma di amare l’Occidente, mentre Parenzo insiste sul fatto che i presupposti del conflitto tra Russia ed Ucraina siano differenti. A prescindere dalle opinioni di ognuno, la disputa ruota solo attorno a questi temi.

