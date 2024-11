Persistono i problemi bancomat oggi sui pagamenti: primi riscontri Nexi e VISA sul ripristino

A quanto pare persistono i problemi bancomat oggi sui pagamenti, nonostante stiano arrivando quantomeno i primi riscontri Nexi e VISA sul ripristino del servizio. Premesso che ci siano testimonianze discordanti sulla questione prelievi, con esperienze differenti tra un circuito e l’altro, il dilemma più grande resta quello dei pagamenti, visto che tanti utenti stanno avendo non poche difficoltà in assenza di contanti. Ecco perché è importante capire quali siano le prospettive per le prossime ore.

Non si placano i problemi bancomat oggi sui pagamenti: prime risposte da Nexi e VISA sul ripristino del servizio

Situazione, dunque, che non sta presentando sostanziali miglioramenti rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un primo bollettino in merito. Come stanno le cose al momento sui problemi bancomat riscontrati ancora oggi sui pagamenti? Sostanzialmente, i primi riscontri Nexi e VISA sul ripristino del servizio non ci forniscono tempistiche certe e, allo stato attuale, lasciano gli utenti in uno stato di incertezza che sta alimentando un grande malcontento sui social.

Abbiamo contattato l’assistenza di Nexi sui problemi bancomat in corso, ottenendo un feedback generico: “Si tratta di un blocco temporaneo dovuto a un problema tecnico sulla rete. I nostri colleghi lavorano per risolvere al più presto possibile. La invito a riprovare tra qualche ora“. In ogni caso, sembra si tratti di un problema generalizzato che non colpisce solo Nexi, ma anche Bancomat Mastercard, Visa, Diners, American Express, ApplePay, Paypal e centinaia di banche in Europa. In pratica, tutot nasce da un problema sulla rete Worldline.

Allo stato attuale, in pratica, non ci può fare molto Nexi se non funziona la rete. Anche VISA pare stia rilasciando il medesimo feedback telefonicamente ai clienti inferociti. In ogni caso, i problemi bancomat che oggi incidono ancora sui pagamenti possono essere monitorati anche attraverso bollettini aggiornati in tempo reale sul web. L’auspicio è che tutto possa rientrare prima di sabato, per evitare pericolosi blocchi durante il weekend.

