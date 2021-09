Perla di Mariano Amici all’evento NoVax: “Ci ricatteranno comprando profilattici”

A dir poco singolare l’intervento recente di Mariano Amici, in occasione di un evento NoVax e No Green Pass. Il Dottore, diventato famoso dopo che Bruno Vespa l’ha silenziato senza troppi giri di parole in occasione di una puntata di “Porta a Porta“, come vi abbiamo riportato con un pezzo specifico, ora deve fare i conti con le prese in giro dei social per alcune recenti uscite. In particolare, l’evento in questione si è tenuto lo scorso fine settimana, diventando virale in alcuni passaggio solo in queste ore.

Cosa ha detto il Dottor Mariano Amici all’evento NoVax sui profilattici

Come si nota dal video a fine articolo, il Dottor Mariano Amici all’evento NoVax in questione ha provato a dire la sua, toccando questa volta il tema della privacy. Partendo da questioni relative ai vaccini e al green pass, infatti, siamo arrivati rapidamente alla scomparsa del denaro contante. A suo dire, una nuova forma di minaccia per gli italiani, che in futuro saranno facilmente ricattabili. La sua dimostrazione, però, passa attraverso un esempio molto particolare.

In pratica, secondo il Dottor Mariano Amici in futuro potrebbe essere pericoloso anche un acquisto banale come quello dei profilattici. Essendo tutto tracciabile, chi si trova dietro la banca dati potrebbe essere a conoscenza della transazione e, non si sa come, del fatto che non intendiamo utilizzare il prodotto con il nostro partner. A quel punto, dunque, scatterebbe il potenziale ricatto per questa persona, pronta a tradire la persona che in teoria ama.

Una sequenza di eventi molto particolare e, se vogliamo, fantasiosa. Un ricatto che a detta del Dottor Mariano Amici rientra in un discorso più ampio, che vede il governo sempre più parte integrante delle nostre vite. Con ovvi rimandi anche al tema dei vaccini e del green pass. A seguire, il video in questione.

