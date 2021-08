Pericardite per Francesca Marcon a causa del vaccino: chiarimenti sulla giocatrice di volley

Ci sono un po’ di elementi da prendere in considerazione parlando del caso di Francesca Marcon, la nota giocatrice di volley che di recente ha accusato il vaccino per la pericardite che l’ha colpita. Un po’ di nozioni ed alcune analisi da analizzare sull’uno e sull’altro fronte, senza essere prevenuti tra ProVax e NoVax. Dunque, cerchiamo di inquadrare al meglio una vicenda assai delicata e complessa, senza lasciare nulla al caso.

Sospetti sulla pericardite per Francesca Marcon a causa del vaccino: elementi a favore

Partiamo col dire che lo sfogo di Francesca Marcon sia autentico. Nelle sue stories Instagram, infatti, si trova anche la ricondivisione dello screen di un articolo che riporta il suo virgolettato. Dunque, dal suo punto di vista, c’è la citazione del vaccino contro il Covid come causa della pericardite che l’ha colpita di recente. Al contempo, alcune fonti in passato hanno confermato che ci sia un rischio minimo di correlazione tra casi di pericardite e la somministrazione del vaccino Pfizer.

Perché serve prudenza parlando di pericardite per Francesca Marcon con il vaccino

Ci sono poi altri elementi che dovrebbero indurre alla prudenza, menzionando la pericardite per Francesca Marcon apparentemente dovuta al vaccino. Ad esempio, non conosciamo il nesso temporale tra i due eventi, almeno per ora. Ancora, la pericardite secondo il sito Humanitas è dovuta il più delle volte ad un’infezione virale. L’elemento più importante, però, riguarda il fatto che ad oggi per la giocatrice di volley non esista (almeno non pubblicamente) una diagnosi in grado di determinare la correlazione con il vaccino.

Quando si parla di correlazioni, occorre sempre la massima prudenza in assenza di una diagnosi chiara. Il punto è fondamentalmente questo, anche in presenza di un nesso temporale (qui non dimostrato ad oggi). Vedere per credere il caso di Maxime Beltra, analizzato di recente, con il vaccino identificato come causa del decesso dal padre del giovane, prima di alcune valutazioni mediche che ci hanno spinto in altra direzione. Ecco perché anche con Francesca Marcon serve calma, in attesa di maggiori riscontri.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.