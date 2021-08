Pericardite da vaccino per la Dottoressa Roberta Medoro: una catena non è una notizia

Ci sono catene, come quelle che innescano iniziative di solidarietà, particolarmente utili, mentre quelle simili alla storia della Dottoressa Roberta Medoro rischiano solo di esporci a brutte figure. Prese di posizione chiare contro il vaccino, con tanto di pericardite, senza un minimo di sostanza. Potremmo riassumere tutto così, fermo restando che, come avrete notato, non parliamo apertamente di “bufala“. Ad oggi, infatti, non abbiamo elementi sufficienti per etichettare come “inventato” un racconto diventato virale su Facebook.

I dubbi sulla pericardite da vaccino per la Dottoressa Roberta Medoro

In sostanza, c’è un post che gira tanto su Facebook, attribuito alla Dottoressa Roberta Medoro. Il medico afferma di aver avuto il Covid in passato, senza particolari sintomi. Per farvela breve, ritiene di essere stata costretta a sottoporsi al vaccino, nonostante avesse anticorpi a sufficienza per aspettare. A pochi giorni dalla somministrazione, i primi problemi di salute, fino alla pericardite diagnosticata con una visita medica più approfondita.

Da quello che ci risulta, tutti gli operatori sanitari sono sottoposti a controlli prima del vaccino. Nel caso in cui ci sia un numero sufficiente di anticorpi, la somministrazione del vaccino contro il Covid viene rimandata. Questa la prima anomalia. La seconda, invece, riguarda più nel dettaglio la Dottoressa Roberta Medoro. Nel post, infatti, si parla di un elemento che lavora in radiologia a Bergamo. Dai nostri primi controlli, tramite database ufficiali, questa persona non risulta in lista.

Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo osservato come dichiarazioni forti contro i vaccini, associate al personaggio di turno, possano essere o inventate, o attribuite a chi in realtà non ha mai assunto posizioni del genere. Ecco perché invitiamo tutti alla massima prudenza anche oggi 26 agosto, visto che ci sono ancora noti da scogliere sulla pericardite da vaccino e sul ruolo della Dottoressa Roberta Medoro. Quest’ultima, appare in rete solo per un libro pubblicato, ma non si hanno informazioni sulla sua professione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.