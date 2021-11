Perde il compagno, sopravvive al Covid e risponde al Vice Questore Schilirò: “Si vergogni”

Ospite a “Non è l’Arena” su La7, Laura Coseddu ha messo a tacere lex vicequestore Schilirò, una fervida no vax con teorie alquanto assurde sulla pandemia. La Coseddu è una donna che è sopravvissuta al Covid, purtroppo non si può dire lo stesso del compagno che è stato portato via dal virus. Una vicenda triste che ha spinto però Laura Coseddu a combattere contro coloro che continuano a fare polemica su tutto ciò che riguarda il Covid-19 e la pandemia, in primis ovviamente i no-vax e coloro che si sono scagliati contro il green pass.

Come è andata tra Laura Coseddu ed il vice questore Schilirò

Invitata nella trasmissione di Massimo Giletti, Laura Coseddu ha portato la sua testimonianza, ha evidenziato tutto il dolore nel vedere il volto del compagno che era consapevole di non poter più uscire da quella terapia intensiva. Qui la Coseddu si rivolge proprio a Nunzia Schirillò, invitandola a rispondere ad una semplice domanda, ossia come si sarebbe comportata se su quel letto di ospedale ci fosse stata una persona a lei cara che purtroppo non avrebbe più visto.

La donna sopravvissuta al Covid però chiede massima sincerità all’ex vicequestore e soprattutto una risposta che sia intelligente, non come le cose alquanto vergognose che ha dovuto ascoltare fino a quel momento. Il problema è che Nunzia Schirillò, pur dispiaciuta per quanto accaduto nella vita di Laura Coseddu, continua a portare avanti le sue tesi strampalate sulla pandemia, parla di dati e di numeri senza ovviamente citarli e contestualizzarli, chiedendo semplicemente libertà, uguaglianza davanti alla legge e spera che la questione Covid sia acqua passata.

Chiaramente non si fa attendere la risposta di Laura Coseddu che evidenzia ancora una volta la grande violenza di questa malattia generata dal Covid e soprattutto attacca nuovamente la Schilirò sulla questione libertà, perché la libertà che hanno i no vax e i no green pass la devono ai vaccinati. Qui poi spera che ci possa essere un lockdown proprio per le persone non vaccinate, alle quali non interessa il prossimo.

Il botta e risposta continua, con altre teorie senza senso della Schilirò, ma quando la Coseddu le chiede se sia consapevole del significato long Covid, l’ex vice questore risponde ridendo domandandole invece se le sia a conoscenza del Senato. Ecco il video con il vice questore Schilirò.

