Vi abbiamo spiegato perché la Stella di Natale non vi ucciderà in modo drammatico: non vi abbiamo però spiegato perché la Stella di Natale è il simbolo delle festività.

O meglio, come una pianta tipicamente Sudamericana lo sia diventata. La risposta è in Sudamerica, o meglio nel Messico del 16mo secolo, dove secondo il mito la Poinsettia o Stella di Natale è stata creata. Sì, creata.

Perché la Stella di Natale è il simbolo della festitività

Ovviamente la Stella di Natale esisteva prima del sedicesimo secolo, e prima che nel 1800 Joel Roberts Poinsett, botanico e diplomatico, la portasse in America e in Occidente.

Ma secondo il mito una bambina di nome Maria o Pepita (diminutivo locale di “Giuseppina”), vissuta nel sedicesimo secolo, era alla ricerca di un dono da portare a Gesù Bambino, non avendo i soldi per regali sfarzosi e offerte munifiche.

Un angelo di Dio le suggerì di raccogliere erbe e fiori dalla strada, che furono miracolosamente trasformati nei fiori più belli che lei avesse mai visto: la Stella di Natale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.