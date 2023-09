La Luna, è un dato di fatto, appare diversa se la guardi nei due emisferi terrestri. Non esattamente “a rovescio”, ma quasi: abbastanza diversa da essere discernibilmente tale.

Ed il motivo è, ovviamente, che i terrapiattisti hanno torto e la Terra è tonda.

Perché la Luna appare diversa dai due emisferi terrestri: scacco matto terrapiattisti

Fotografando non solo la Luna, ma anche le costellazioni, noteremo che il cielo visto da Roma e il cielo visto da Sydney in Australia è di fatto diverso.

Le costellazioni non sono dove dovrebbero essere, la Luna presenta macchie orientate in modo diverso, e persino le fasi lunari si presentano in modo diverso.

Questo perché essendo la Terra sferica ognuno di noi, ove abbastanza distante, vede la stessa volta celeste da angoli completamente diversi, con l’alto ed il basso rovesciati ed una diversa fetta di volta celeste davanti agli occhi.

Cosa impossibile se vivessimo su una Terra piatta.

