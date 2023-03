Perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip: trapelato il video del panino

In tanti oggi stanno cercando di capire perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip, considerando il fatto che Alfonso Signorini ha deciso di non mandare in onda il video del panino da lui stesso menzionato, alla base della decisione da parte della produzione. Sostanzialmente, la squalifica del concorrente nasce dal fatto che si sia rivolto in malo modo nei confronti di Antonella Fiordalisi, dopo che quest’ultima le aveva chiedo di prepararle appunto un panino.

Perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip: tutti i chiarimenti del caso sul video del panino

Dunque, dopo i casi dei mesi scorsi che abbiamo preso in esame anche sul nostro sito a proposito del tanto discusso reality in onda su Canale 5, ci sono altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione oggi. Se vi state ancora chiedendo perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip, proprio in queste alcuni siti di informazione hanno fatto trapelare il video del panino, con la pesante risposta del concorrente alla ragazza.

Il filmato si trova sui social e si osserva non solo Donnamaria invitare Fiordalisi a non darle fastidio, con un’espressione molto forte, ma anche gli altri presenti che hanno cercato di riportare la calma tra i due. A rendere la situazione più complicata per Edoardo Donnamaria, al punto da optare per la squalifica dal punto di vista della produzione, anche l’avviso che era arrivato pochi giorni prima da Alfonso Signorini. Un richiamo per tutti, che evidentemente non è stato recepito al meglio.

Dunque, le immagini linkate in precedenza spiegano perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip, essendo trapelato il video del panino e dello screzio avuto con Antonella Fiordalisi. Nonostante quest’ultima abbia deciso di non alimentare le polemiche in quel contesto. Ieri, in diretta, ha pianto per la decisione sulla squalifica, ritenendosi in qualche modo responsabile dell’accaduto.

