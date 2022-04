Perché Bianca Guaccero non è a ‘Detto fatto’: precisazioni sulla trasmissione cancellata

Perché Bianca Guaccero non è a ‘Detto fatto’ da alcuni giorni a questa parte? Il quesito è doveroso, se non altro perché la nota conduttrice non appare in tv da diversi giorni, a maggior ragione se pensiamo che da tempo circolino voci in merito alla cancellazione del suo programma. Dopo il caso di alcuni anni fa, in merito al tutorial su come fare la spesa in modo sexy, al punto che la stessa presentatrice fu costretta a scusarsi pubblicamente nei giorni successivi (ne abbiamo parlato con un articolo in merito), ora tocca affrontare altri aspetti.

Perché Bianca Guaccero non è a ‘Detto fatto’: cosa sappiamo al momento sul programma

La risposta al quesito “perché Bianca Guaccero non è a ‘Detto fatto'” è più semplice di quanto si possa immaginare. La conduttrice ha il Covid, come ha avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi tramite il suo profilo Instagram. La questione, però, è più complessa di quanto si possa immaginare e con ogni probabilità i suoi fan, almeno per ora, dovranno abituarsi alla sua assenza. Ecco perché bisogna fare il punto della situazione alle porte del weekend.

La trasmissione ‘Detto fatto’, a quanto pare, avrebbe i giorni contati. Una lenta ed inesorabile crisi, con ascolti che evidentemente non decollano ed un format forse non del tutto convincente per la tv di Stato. Difficile avere certezze sulle motivazioni che inducono chi di dovere a dire “stop” ad un programma che va avanti da anni. Indipendentemente da questo, diversi addetti ai lavori si dicono certi che il prossimo 5 maggio andrà in onda l’ultima puntata.

Dunque, ora sappiamo perché Bianca Guaccero non è a ‘Detto fatto’, ma a prescindere dal fatto che la conduttrice sia risultata per la seconda volta a distanza di un anno dal primo contagio, appare definitiva la decisione della RAI di cancellare la sua trasmissione dal palinsesto.

