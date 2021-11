“Per questo si chiamano ItalExit”: Paragone e Giarrusso abbandonano la diretta, battuta in studio

A Zona Bianca, trasmissione di Rete 4, è avvenuto un episodio già visto e rivisto messo in atto da un politico di ItalExit. Qualche settimana fa è stato proprio il leader del partito, Gianluigi Paragone, ad abbandonare la trasmissione dopo una domanda un po’ più scomoda. Lo stesso meccanismo è stato messo in atto anche dal collega del medesimo movimento politico, Mario Michele Giarrusso, che ha deciso di alzarsi e di abbandonare il collegamento con Zona Bianca.

Da Paragone a Giarrusso: come sono andate le cose per ItalExit a “Zona Bianca”?

Cose’è successo questa volta? Il riferimento a Paragone riguarda quanto avvenuto due settimane fa. Qui il conduttore della trasmissione, Giuseppe Brindisi, stava parlando con Mario Michele Giarrusso della vicenda pandemica che stiamo vivendo, della situazione green pass ed ovviamente anche dei vaccini.

Ormai questi sono gli argomenti principali di tutte queste trasmissioni che trattano temi politici. Giarrusso ha iniziato a parlare della Germania, che sta vivendo nuovamente una situazione tragica dal punto di vista pandemico, ma che a detta del senatore di ItalExit non sta assolutamente pensando alle limitazioni imposte in Italia con il green pass. Infatti come sappiamo c’è la possibilità che saranno vietate le manifestazioni di protesta contro il green pass nei centri storici delle città, soprattutto dopo il cluster avvenuto a Trieste.

Per Giarrusso bisogna prendere come modello la Germania che non ha invece attuato regole così rigide. In realtà però la domanda del presentatore di Zona Bianca era diversa e gli ha chiesto quindi di rispondere a quella, non di parlare di un’altra vicenda. Situazione che ha fatto irrigidire Giarrusso ed ha preferito alla fine alzarsi dalla sua poltrona ed abbandonare il collegamento in diretta.

Abbiamo quindi assistito ad un episodio identico a quello accaduto qualche settimana fa, sempre a Zona Bianca, ma questa volta con Gianluigi Paragone che, guarda caso, appartiene anche lui ad ItalExit. Quando questi personaggi non sanno come rispondere ad una determinata domanda, a detta di Brindisi evidentemente preferiscono andare via o attaccare il presentatore di turno che non li fa parlare. Trovate tutto su Twitter.

