Per le fontirusse i Nativi Americani sono Russi oppressi dagli Americani

Quello, che ricordiamo, dichiara Cristoforo Colombo un Cosacco inviato da una antica civiltà Russa a conquistare l’America per i suoi padroni.

In uno spezzone della TV di stato Russa, nel quale peraltro i Nativi Americani vengono ripetutamente appellati col nome storicamente scorretto di “Indiani”, il narratore dichiara ripetutamente che “Gli Indiani Americani sono Russi oppressi dagli Anglosassoni”.

Chiedendo peraltro di riscontrare gli studi di un famoso antropologo Russo.

Per quanto questa teoria rientri nella generale e grottesca riscrittura filorussa della Storia con pezzi di fantastoria e complottismo, la stessa menzione dell’antropologo è mistificatoria.

È fatto noto che i Nativi Americani e alcune popolazioni Mesoamericane hanno del DNA in comune con sequenze trovate negli abitanti della Siberia.

Ma il tutto, semplicemente, perché 30.000 anni fa (con una migrazione successiva 10.000 anni fa) lo stretto di Siberia era percorribile a piedi.

Ventimila anni fa lo stesso concetto di Russia era del tutto inesistente, e non lo sarebbe stato per altri 10.000 anni.

Le #fontirusse colonizzano la storia

Esiste comunque un preoccupante trend nella narrazione filorussa, che la porta a rimestare nel complottismo. Abbiamo in questi giorni visto ritornare in auge la Nuova Cronologia, teoria pseudostorica per cui l’Antica Roma, il Mondo Classico e l’Antico Egitto non esistono e la storiografia come la conosciamo è una cospirazione degli Amanuensi e dei grandi pensatori Rinascimentali per occultare la gloria della Russia.

Una ulteriore teoria, ad essa connettibile, per cui i Russi hanno inventato le Piramidi, e questo prova che la Mitologica Atlantide, terra di grande ricchezza e cultura descritta da Platone, è in realtà la stessa Russia che ha portato la civilità ad un mondo di barbari.

Una estemporanea affermazione di un ministro della cultura passato vede i Russi come una razza geneticamente superiore. Certo, il fatto che secondo lui la superiorità si evince da un cromosoma sovrannumerario che teoricamente dovrebbe rendere ogni singolo Russo al mondo trisomico o ignorante delle cognizioni base della biologia umana è un optional.

Con la teoria dei Nativi Americani, pardon, “Gli Indiani Russi” la mistificazione della storia si fonde alla narrazione delle “fonti russe” che abbiamo visto più volte in questi mesi.

Quella per cui gli Occidentali sono cattivi e nazisti per natura, aiutano gli Ucraini per “nazismo” e i Russi sono un popolo geneticamente superiore, eticamente e moralmente puro che ha il diritto, anzi il dovere, di guidare una Rivoluzione affine alla “Quarta teoria politica” di Dugin per spazzare via l’Occidente corrotto.

