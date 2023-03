Per le fonti russe gli HIMARS americani riconoscono il chip nello Sputnik: stravaganze in un articolato incrocio tra novax e Putinisti, come quelli che siamo stati abituati a vedere in questo anno di guerra

Novax sì, novax no, novax forse: nella Russia di Putin il novax di Shroedinger è contemporaneamente sostenitore di Putin e pericoloso al soldo dei Poteri Forti Occidentali per “l’estinzione della popolazione” Russa.

Ed ora le “fonti russe” attribuiscono ai novax una bizzarra teoria.

Per le fonti russe gli HIMARS americani riconoscono il chip nello Sputnik

La teoria viene attribuita, invero senza fonti certe (come riportato dai media Bulgari) all’attrice Maria Shukshina, probabilmente indicata come “fonte delle teorie novax” a causa del suo supporto all’antivaccinismo ed alle critiche ai funzionari russi per essersi spesi, con la vaccinazione, in favore delle “lobby farmaceutiche”.

Le origini della teoria si perdono nelle nebbie dell’antivaccinismo filorusso quindi, e l’attrice ha dovuto sconfessare la maternità della teoria.

Teoria che, sia pur orfana di un creatore, si unisce alle teorie filorusse che, corteggiando i novax, vedono l’Ucraina un laboratorio di virus e vaccini pieno di improbabili “biolabs ripieni di Uomini Occidentali“.

Uomini Occidentali che, secondo le teorie concorrenti, sembrano però aver fatto un lavoro migliore delle autorità sanitarie Russe. Infatti, se secondo l’ultima teoria i vaccinati Sputnik acquisiscono il potere (inutile e pericoloso) di attirare gli HIMARS, il vaccino Pfizer invece conferirebbe poteri diversi e più utili.

Come abbiamo visto in articoli passati, il vaccinato Pfizer diventa un vero e proprio Superman (anzi, Ubermensch) nazista, un invincibile mutante che con ognuna delle quattro dosi previste del vaccino a mRNA acquisisce nuovi e strabilianti superpoteri al prezzo di “perdere l’anima” diventando uno Universal Soldier nazista dedito ad usare la sua supremazia fisica per stanare e uccidere i vatnik a mani nude.

Un soldato ricordiamo così onnipotente che i “biolab Ucraini” avrebbero lo scopo secondario di clonarli in massa per trasformare l’Ucraina in una terra di onnipotenti e invincibili supervaccinati potenziati da Pfizer animati dall’abilità di sfondare carri armati a mani nude, volare nel cielo con un balzo per raccogliere i droni e, respinte le pallottole russe, sgominare intere armate con le nude mani e il loro sguardo virile.

Al cambio, potremmo osare dire che, anche a dar credito alle fonti russe, l’mRNA conviene eccome.

Foto di Bonikart, CANVA

