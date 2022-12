Per le “fonti russe” Cristoforo Colombo era Russo e l’Occidente non esiste

Per le “fonti russe” Cristoforo Colombo era Russo e l’Occidente non esiste: questo l’imprevedibile risultato di una richiesta di asseverazione. Ci è stata infatti sottoposta una serie di quantomeno bizzarre placche museali.

Placche che dimostrerebbero come l’alfabeto occidentale sia un derivato dell’alfabeto russo e non viceversa, Gengis Khan sia un famoso condottiero russo e Cristoforo Colombo sia un ammiraglio della Valacchia e quindi un Ottomano-Russo.

Scavando più in profondità abbiamo trovato tracce di simili esposizioni nel Museo multimediale della Nuova Cronologia.

E qui la questione diventa ancora più strana.

Per le “fonti russe” Cristoforo Colombo era Russo e l’Occidente non esiste: i misteri della Nuova Cronologia

La Nuova Cronologia è una “scienza alternativa”, sovente inquadrata tra le pseudoscienze e le Teorie del Complotto.

Nasce nel 1981 e trova un suo periodo di fama in tempi attuali, dove il Putinismo si fonde al Duginismo nell’assurda teoria di una Russia dura e pura, gloriosa salvatrice del mondo ottenebrata dall’Occidente Nazista e cattivo che vuole smembrarla, affamarla, umiliarla e distruggere i meriti per vendetta contro i successi di Stalin.

L’intero assioma della Nuova Cronologia è che la storia dell’Umanità fino al Medioevo non esiste.

I Monaci Benedettini e gli Amanuensi non avrebbero insomma copiato testi antichi, avrebbero inventato di sana pianta, o corrotto artificiosamente una serie di eventi recenti per illudere il genere umano che la Storia Umana nasce non quando i primi popoli hanno cominciato a scrivere e conservare eventi, ma non prima di quello che conosciamo come il Medioevo.

I primi “veri documenti storici” secondo la Nuova Cronologia sono falsi occidentali dell’anno 1000, e i famosi studiosi del Rinascimento Occidentale sono colpevoli di aver inventato dal nulla l’esistenza dell’Antico Egitto, della Grecia classica e dell’Impero Romano per millantare una inesistente grandezza Occidentale.

Di anno in anno la “Nuova Cronologia” si è espansa sempre più sommando una serie di accuse alla storiografia “mainstream” tali da somigliare alla barzelletta dell’automobilista contromano in autostrada che si lamenta di aver incontrato solo “pessimi e incivili guidatori”.

I caledari egiziani sono falsi e partono dall’anno mille, le cronache Cinesi delle eclissi sono tutte sbagliate, le antiche tavolette sumere sono piene di errori, chiunque abbia mai parlato di storia o è Russo e quindi ha ragione o non lo è, e quindi è un ignorante che ha torto o un bugiardo che consapevolmente riscrive la storia.

Caposaldo della Nuova Cronologia è che siccome la Storia è più corta di quella che conosciamo, i “falsi storiografi” avrebbero allungato il brodo ripetendo periodicamente eventi che sembrano simili.

L’Antica Roma può essere in realtà Alessandria d’Egitto, Costantinopoli o ogni altra città di dimensioni Metropolitane nella storia. A caso.

Giovanna d’Arco è la mitica Debora del Libro dei Giudici nella Bibbia, e l’età del Bronzo non esiste perché il Bronzo è troppo difficile da ottenere per dei primitivi.

Cristoforo Colombo potrebbe essere Noè che si aggirava per la Terra del Diluvio con la sua Arca/Caravella oppure un Ammiraglio Russo che ha scoperto l’America in nome dei Romanov.

Tutto diventa possibile, se dichiari con forza che tutti mentono.

A questo punto l’Occidente sarebbe una landa desolata e senza storia no? Sorpresa! Gengis Khan non era un condottiero Mongolo, ma il capo dell'”Orda Russa” la vera superpotenza che ha dominato e plasmato l’Occidente intero e che gli Occidentali moderni vogliono ricacciare nell’ombra e nella tenebra.

L’Orda avrebbe quindi plasmato l’Occidente, inventato la scrittura, inviato il Cosacco (barra Noè barra Ottomano) Cristoforo Colombo a colonizzare l’America in nome della madre Russia, e sarebbe stata cancellata dalla “vera storia” in una colossale operazione di riscrittura della storia che solo la “Nuova Cronologia” può disvelare.

Ovviamente la teoria degli “eventi simili che sono lo stesso evento” impatta tragicomicamente pensando alle differenze tra gli stessi.

Ma grazie alla teoria della Nuova Cronologia, le Fonti Russe credono seriamente che Cristoforo Colombo era Russo e l’Occidente non esiste

