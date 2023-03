Per i giornali un polpo affoga un cane a Palinuro, peccato non sia cosi

Occorrono assolutamente dei chiarimenti a proposito del polpo che avrebbe affogato un cane a Palinuro. In queste ore era circolata sul web una notizia alquanto particolare che parlava di un polpo che aveva ucciso un cane a Palinuro, località balneare in provincia di Salerno. Immediatamente si sono scatenati i vari commenti social, con persone inorridite dalla vicenda ed altre che hanno gridato alla solita fake news.

Necessari dei chiarimenti dopo le immagini del polpo che affoga un cane a Palinuro

Del resto, non è la prima volta che prende piede una notizia “enfatizzata” in merito alle sorti di un cane purtroppo passato a miglior vita, come abbiamo avuto modo di constatare in passato a proposito della vicenda con un gabbiano. Un polpo che uccide un cane effettivamente ha qualcosa di alquanto fantascientifico, ma la vicenda di un cane annegato a Palinuro è reale. Sono stati i colleghi di TGCOM24 a voler fare chiarezza sulla questione chiamando i vigili del fuoco di Policastro che sono intervenuti dopo la segnalazione.

In poche parole questo cane si trovava sul molo di Palinuro per la consueta passeggiata mattutina, ma all’improvviso è caduto ritrovandosi tra le acque marine. Nonostante i vari tentativi da parte del cane di ritornare sulla terra ferma, non è riuscito a salvarsi ed è annegato. A questo punto, sono subentrate le solite leggende dei social.

Cosa c’entra quindi in questa vicenda il polpo? Il mollusco cefalopede, una volta vista la carcassa senza vita dell’animale, ha deciso di portarla con sé nella sua tana. I testimoni hanno quindi assistito a questa scena, ma qualcuno avrà arricchito un bel po’ la vicenda con qualche elemento fantasioso, diffondendo la notizia di un polpo che ha ucciso un cane a Palinuro. Si tratta quindi una fake news, nessun polpo killer si ritrova tra le acque del Cilento.

