Per Gramellini Cartabellotta ha scritto una versione strafottente di un testo di Povia: ma il problema vero in questa storia è che in realtà era una citazione letterale.

Vale a dire, il presunto “testo strafottente” alla base del Caffè di Gramellini era l’esatto e veritiero testo della canzone di Povia.

“Mai avrei pensato di prendere le difese di Povia”, apre il caffè di oggi il giornalista Gramellini. Anche se probabilmente non ce ne era bisogno. Non ci dilungheremo sul fatto che assai probabilmente, anzi con certezza dovuta dall’esame del contesto e delle affermazioni successive delle parti in causa, l’oggetto di derisione non era il “Povia malato” ma una critica satirica alla catena di eventi e azioni che ha portato il Povia sano a diventare il “Povia malato” passando per una critica costante agli strumenti che forse avrebbero evitato tale permutazione.

Questo lo lasciamo sicuramente al lettore.

Per Gramellini Cartabellotta ha scritto una versione strafottente di un testo di Povia, ma era una citazione letterale

Quello che ci preme è ricordare come, a compendio di questa esegesi (ci si perdoni un linguaggio colto all’altezza della tenzone), possiamo negare che Cartabellotta ha scritto una versione strafottente di un testo di Povia.

Grazie per il caffè @MaxGramel

Ma nessuna “versione strafottente trasformata per l’occasione”: solo il testo originale di #Povia di cui non conosceva “le parole”.

Con immutata stima — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 14, 2021

Non siamo i soli a farlo certo, anche il dottor Cartabellotta ha avuto modo di farlo notare.

Ammettiamolo, siamo critici anche noi nel dare la natura di classico al pop contemporaneo, quantomeno per limiti di età. Non chiederemmo quindi a nessuno di conoscere a memoria tutti i brani di tutti i cantanti pop o tutte le citazioni di tutte le sitcom con gli accenti con cui chiederemmo la conoscenza di Dante, Petrarca o Ovidio.

Eppure li chiederemmo nel caso bisognerebbe citarli.

Di citazione in citazione, adesso passiamo a una citazione del “Legal Drama” all’americana. Prendiamo quindi “l’exibit A”, la prova numero uno. Il Tweet originale di Nino Cartabellotta

Finchè i cretini fanno(eh)

Finchè i cretini fanno(ah)

Finchè i cretini fanno “boom”#Povia — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 12, 2021

Tweet che gli è costato diversi insulti, minacce e attacchi personali. E tra le minacce includiamo minacce di morte.

Minacce di morte rinforzate da soggetti che anziché esprimere solidarietà (ovvia) per la vittima di una minaccia di morte, hanno deciso di inventare sul posto improbabili violazioni etiche, morali e deontologiche. A parte il fatto che FNOMCeO non avrà alcuna difficoltà a rilevare che ad un medico è consentito fare satira sui VIP quando non è in sala operatoria, è pacifico dichiarare che una minaccia di morte non la giustifichi neppure davanti all’azione più aberrante.

Altrimenti si ricade nella dialettica della vittima di stupro che “Magari aveva bevuto un po’ troppo, e poi quella gonna era corta e l’uomo è tentatore”.

Ma non divaghiamo e mostriamo l’Exbit B. Il testo integrale di “Quando i Bambini fanno Oooh”. Anzi, una strofa.

finchè i cretini fanno(eh)

finchè i cretini fanno(ah)

finchè i cretini fanno “boom”

tutto il resto è uguale

ma se i bambini fanno “oh”

basta la vocale

io mi vergogno un po’

invece i grandi fanno “no”

io chiedo asilo

io chiedo asilo

come i leoni

io voglio andare

a gattoni…

Enfasi sulla prima parte: il tweet preciso di Cartabellotta.

Una strofa dove Povia descrive le banalità del linguaggio e delle battaglie degli adulti, spesso nate da semplice desiderio di sopraffazione e destinate a dissolversi nella farsa e nel nulla. Esattamente come le finte liti per gioco dei bambini, che almeno comprendono la futilità del gioco e lo vivono con spirito leggero.

Quindi no, per Gramellini Cartabellotta ha scritto una versione strafottente di un testo di Povia, ma a tutti gli effetti in un esercizio di judo verbale Cartabellotta ha rigirato al mittente, o meglio al suo pubblico, una lezione che il pubblico stesso aveva ricevuto dallo stesso Povia.

Una buona lezione di cui far tesoro.

