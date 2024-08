Per favore, non smettete di condividere le canzoni di Gerardina Trovato

Ci è stato chiesto di analizzare dei messaggi virali che chiedono di smettere di condividere le canzoni di Gerardina Trovato perché “i soldi non vanno a lei”.

Per favore non ascoltateli. Per favore, smettetela di ascoltare chiunque passi per la Rete e citi un personaggio famoso per il “clout”, il peso mediatico che nasce dalla viralità.

“Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”, ha dichiarato la stessa sempre su TikTok.

Condividere brani, parlare di lei, è il modo con cui si sono riaccesi i riflettori sulla sua vita difficile. Come lei stessa ha ammesso e dichiarato, bisogna rompere il silenzio intorno ad una grande artista, e farlo col dono della musica.

Non comprendiamo perché ci chiedono di analizzare acredini con Caterina Caselli per cui sarebbe necessario far tornare quel silenzio assordante per “punirla”. Acredini che non ha.

Gerardina Trovato punta il dito contro la depressione, una crudele malattia che l’ha colpita e l’ha strappata dalla musica, i rapporti deteriorati con la madre, la persona che forse tutti vorremmo accanto ma spesso è tra le prime che sentiamo voltarci le spalle.

E chiede un’occasione per ricominciare. E noi dobbiamo dargliela: ricordandola come era sul palco e facendo in modo che vi torni.

