In diretta dal 2022, profili virali su TikTok riesumano una challenge virale che credevamo di aver archiviato e dovevamo aver archiviato: lo Squid Shot.

La challenge, che ebbe il suo apice nel 2022, consiste esattamente in quello che viene mostrato negli spezzoni e che vi descriviamo: un piccolo calamaro viene gettato in un bicchiere pieno di salse dal quale sarà indotto per laaura e straniamento a bere. Con le interiora piene di salsa viene mangiato a morsi.

Pratica che aggiunge alla crudeltà la stupidità: prodursi nella Squid Shot Challenge è un ottimo modo per finire in ospedale

Per favore, non riesumate la challenge virale dello Squid Shot

Nel 2022 c’erano interi manuali di istruzione su come “preparare” lo Squid Shot, ma pochi ti dicevano che il calamaro crudo è un vettore perfetto del Vibrio parahaemolyticus, vibrione in grado di causare sino a tre giorni di intensa diarrea, crampi, vomito, cefalea e febbre.

Per non parlare dell’infezione da Anisakis, parassita anche esso comune nel calamaro che se può essere evitato con pratiche come la cottura o l’abbattimento termico, consumando molluschi e pesce crudo può comportare dolore addominale, spesso localizzato alla bocca dello stomaco, nausea e vomito, ma anche emorragie e la migrazione di larve del parassita in altre parti del corpo.

Sulla scala del pericolo siamo al livello del video TikTok di che puccia le friselle nell’acqua di mare per poi finire in ospedale intossicata dall’escherichia coli e altri sgradevoli ospiti di acque tutt’altro che pulite.

Non abbiamo bisogno di riportare di moda lo stolido autolesionismo.

