“Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare”: quel falso Voltaire

“Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare”: il mondo delle citazioni apocrife su Facebook è un inferno. Letteralmente.

La frase “Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare” falsamente attribuita Voltaire è solo l’ultima di una lunga serie di falsi che girano ormai da decenni e che ogni complottista ha usato almeno una volta nella vita per darsi ragione.

Va ricordato e ammesso, anche in epoca prepandemica: del resto, i novax “leoni e guerrieri della Rete” sono solo l’ultima variante del fenomeno più grande del complottismo.

Riassunto delle puntate precedenti

Ci sono voluti anni prima che arrivassimo noi a chiedere alla International Churchill Society, dedicata all’opera di Winston Churchill di una frase che lo vedeva nelle vesti di un punk pronto a strappare cartelli di divieto per fumare addosso alle persone.

Per decenni la Rete italiana si è nutrita di improbabili citazioni di un Pasolini teledipendente dal cervello bruciato dalla troppa TV che si esprimeva solo per citazioni della Guzzanti. Ma anche dell’immagine di un Pertini violento cavernicolo che, con la bava alla bocca e strabuzzando gli occhi, farneticava di “Mazze e pietre” ad un “discorso per la pace” che tutti spergiurano di aver udito ma nessuno ricorda.

Per non parlare della non meno improbabile citazione di Tucidide novax e nopass secoli prima dei vaccini e del Green Pass e di un Cicerone senza freni indistinguibile dal Napalm51 di Crozza.

Seguiti da Woody Allen che secondo il complottista medio sente il bisogno di rubare citazioni a Fedez e a fumettisti italiani, dal Papa con un improbabile passato da poeta e dall’assurda (quanto falsa) citazione di Sabin che si scaglia contro la vaccinazione proponendo il contagio libero. Sabin, l’inventore dell’antipolio.

I colleghi di Facta si sono occupati della questione, nello stesso modo in cui l’abbiamo fatto noi con Churchill. Chiedendo agli storici.

Risulta che Paul Gibbard e Thomas Kaiser, storici hanno confermato che la citazione non appartiene a Voltaire. Anche Nicholas Cronk, direttore della Voltaire foundation for enlightenment studies, un dipartimento di ricerca dell’Università di Oxford incentrato sull’autore francese, ha chiarito ad Afp che la frase non è di Voltaire.

Quindi sappiamo di chi non è questa frase, di Voltaire.

Ci resta capire chi abbia mai scritto “Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare”. La risposta è qui, qui, qui e qui.

Si tratta di una frase che proviene da un’origine diametralmente opposta da Voltaire. La sua prima apparizion è all’interno di un saggio del 1993 scritto da Kevin Strom, nazionalista bianco e negazionista dell’Olocausto, dichiaratosi colpevole di detenzione di materiale pedopornografico nel 2008 che nel 2009 ha rivendicato l’attribuzione della frase.

Bisogna insomma controllare meglio le proprie attribuzioni.

