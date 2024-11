Per Calvarese non c’è confronto tra il rigore di Sommer su Merino e Di Gregorio a Udine

Secondo quanto affermato in diretta tv su Amazon Prime Video, subito dopo il fischio finale della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, a detta dell’ex arbitro Calvarese non ci sarebbe nemmeno confrontro tra il rigore di Sommer su Merino, poi negato sia dal direttore di gara, sia dalla sala VAR, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare sabato scorso. Chiaro il riferimento all’anticipo di Serie A tra Udinese e Juventus, con una contestata uscita di Di Gregorio ai danni dell’attaccante della squadra di casa

Per Calvarese non c’è correlazione tra il rigore di Sommer su Merino e quello contestato a Di Gregorio a Udine

Si parla di nuovo di queste tematiche, dunque, dopo le polemiche dei giorni scorsi a margine della sfida tra Inter e Venezia, come riportato tramite altro articolo. L’analisi di Calvarese sull’episodio è molto chiara, al punto da far presente che, in primo luogo, le immagini dalla regia tutto sommato non sono chiare né molte

Premesso questo, però, è possibile scendere più in profondità, visto che a suo dire è forte la sensazione che Merino arrivi leggermente prima rispetto all’estremo difensore nerazzurro, prima che poi Sommer prenda in modo abbastanza evidente il suo viso. Possibile che, in dinamica, il portiere svizzeri sfiori però anche la palla e questo lo salva dal Var, provando ad interpretare la decisione di non intervenire richiamando l’arbitro al monitor.

Fondamentalmente, la sentenza di Calvarese ci dice che che quello di ieri sera sia molto più rigore di quello di Di Gregorio durante la partita di sabato scorso tra Udinese e Juventus. Dettaglio non di poco conto, considerando le polemiche social che sono state innescate dall’uscita del portiere bianconero. Al contempo, Calvarese ha ritenuto che l’episodio di ieri sia diverso anche rispetto a quello che vide protagonista lo stesso Sommer a Firenze la scorsa stagione. Lì il VAR decise diversamente, ma la dinamica sembrava scagionare il portiere.

