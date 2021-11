Pentimento Massimo Boldi negazionista a ‘Dritto e Rovescio’: “Sono stato bugiardo incosciente”

Hanno suscitato reazioni contrastanti le uscite di Massimo Boldi su Covid e vaccini in questi mesi, al punto da fomentare in alcune circostanze anche le teorie NoVax. Al di là di alcune posizioni politiche espresse dall’attore comico, assolutamente legittime come vi abbiamo riportato a suo tempo, è chiaro che le testimonianze di personaggi noti al grande pubblico su temi tanto delicati possano fare in qualche modo la differenza. Ed il suo passo indietro rispetto all’inziale approccio negazionista sul virus è apparso evidente nelle ultime ore.

L’ammissione di Massimo Boldi sul vaccino da ex negazionista

In particolare, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda ieri 4 novembre, Massimo Boldi ha trovato la forza di fare un passo indietro non indifferente. Soprattutto in tv. L’attore, infatti, ha ammesso di essere stato molto scettico in un primo momento sul Covid, per poi affermare di aver cambiato opinione e di essersi vaccinato lo scorso mese di aprile. Un primo elemento di analisi, in quanto per diversi NoVax in questi mesi lui faceva parte della schiera di coloro che hanno rifiutato la vaccinazione.

Successivamente, l’attore è risultato positivo al Covid. Come tutti sanno, il vaccino non scongiura del tutto la possibilità di contagiarsi, ma per sua fortuna senza alcuna conseguenza. Chiaro il punto di vista di Massimo Boldi, in quanto lui stesso appare consapevole che senza vaccinazione se la sarebbe vista brutta con ogni probabilità. Anche perché parliamo di un soggetto non giovanissimo. Forte, poi, la parte finale del suo intervento su Rete 4, in cui ha dichiarato senza mezzi termini di essere stato “bugiardo ed incosciente”.

Un messaggio probabilmente diretto ai negazionisti e ai NoVax. Resta il fatto che quella di Massimo Boldi sia l’ennesima testimonianza di un soggetto (questa volta famoso), capace di fare un passo indietro dopo aver vissuto specifiche esperienze. Qui trovate il video.

