Penalizzazione e significato di inibizione per i dirigenti della Juventus: servono chiarimenti

Occorrono assolutamente dei chiarimenti per quanto riguarda la possibile penalizzazione per la Juventus ed il significato di inibizione applicata ai dirigenti bianconeri. Se da un lato abbiamo dovuto precisare alcune voci sull’arbitro Doveri mesi fa, a poche ore dal match di Supercoppa contro l’Inter, oggi bisogna concentrarsi sugli ultimi sviluppi inerenti il caso delle plusvalenze. Ogni discorso, quest’oggi, va opportunamente contestualizzato, evitando esagerazioni sulla reale situazione che si sta creano in Italia.

Il significato di inibizione per i dirigenti della Juventus: chiarimenti sulla possibile penalizzazione

La novità del giorno consiste nel fatto che la Procura FIGC, poche ora fa, ha chiesto di inibire per dodici mesi il presidente della Juventus, Andraa Agnelli, cui bisogna aggiungere una possibile multa di 800mila euro alla società bianconera nell’ambito dell’indagine sulle plusvalenze fittizie. Il discorso non si ferma qui, visto che rischiano anche Fabio Paratici, ora al Tottenham, al quale viene contestato di aver firmato 32 contratti con valutazioni giudicate gonfiate.

Per l’ex dirigente bianconero stati chiesti 16 mesi e 10 giorni di inibizione. Il quadro si completa con Federico Cherubini, per il quale la richiesta è di 6 mesi e 20 giorni. A chiudere troviamo Pavel Nedved, con richiesta di 8 mesi, così come per Maurizio Arrivabene. Tanto è bastato per porsi delle domande sul significato di inibizione, oltre ad avere dubbi sul fatto che ci possa essere una potenziale penalizzazione per la Juventus.

Premesso che rischiano anche altre squadre, se pensiamo alla richiesta di 11 mesi e 5 giorni di inibizione per il presidente Aurelio De Laurentiis, la Juventus al momento non rischia alcuna penalizzazione. Per quanto riguarda il significato di inibizione, non possiamo fare altro che concentrarci sui concetti espressi da WikiPedia: “Una determinata persona (molto spesso dirigenti di una determinata società calcistica) non può intavolare trattative in prima persona”.

Staremo a vedere come finirà questa storia, in relazione alla mancata penalizzazione per la Juventus, a partire però dal significato di inibizione.

