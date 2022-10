Peggiora la situazione sulle polaroid di Jeffrey Dahmer: tante insidie dietro le sue foto

Si continua a parlare delle polaroid originali di Jeffrey Dahmer, il serial killer più chiacchierato dell’ultimo mese per la serie Netflix che lo riguarda. Una storia vera, fatta di omicidi brutali che ha affascinato milioni di persone nel mondo, molti si sono spinti oltre cercando sul web proprio le polaroid originali di Jeffrey Dahmer. Esistono infatti le foto reali che l’assassino scattava alle sue vittime, corpi smembrati e davvero raccapriccianti che Dahmer conservava come ricordi per avere compagnia.

Non migliora la situazione sulle polaroid di Jeffrey Dahmer: i rischi che si nascondono dietro le sue foto

Altro approfondimento, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Tra l’altro proprio queste foto hanno permesso alla polizia di arrestare nei primi anni Novanta tale serial killer. Grazie infatti a Tracy Edwards, che riuscì a scappare dall’abitazione dell’assassino, la polizia perquisì tale appartamento scoprendo circa 80 polaroid delle vittime di Dahmer.

Queste foto sono ormai di dominio pubblico, su TikTok era andata di scena anche una challenge in cui gli utenti dovevano filmarsi mentre guardavano queste brutali immagini. Ebbene, proprio approfittando della popolarità di tale trend, qualche mal intenzionato sta diffondendo in realtà link contenenti malware. Con la dicitura “polaroid originali di Jeffrey Dahmer” si inducono gli utenti ad aprire un link che in realtà nasconde il più classico dei virus. Le segnalazioni a riguardo stanno aumentando giorno dopo giorno, bisogna quindi fare molta attenzione ad aprire link appartenenti a Jeffrey Dahmer, il rischio di imbattersi in qualche malware è piuttosto alto.

Visto come il trend si sia diffuso principalmente su TikTok è sempre sulla stessa piattaforma che sta emergendo la divulgazione del link errato. Si parla insomma di polaroid originali di Jeffrey Dahmer quando in realtà non è assolutamente così, cliccando sul link ci si becca un fastidioso malware. Tra l’alto TikTok aveva provato ad eliminare quei link che mostravano tali foto, ma gli utenti erano riusciti a creare altre pagine a lui dedicate, per questo è stato poi semplice per i classici hacker diffondere questo tipo di virus.

