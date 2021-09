Peggiora la posizione dei fratelli Bianchi dopo la testimonianza di un amico di Willy Monteiro

Ci sono nuovi risvolti da prendere in esame a proposito del processo che vede imputati i fratelli Bianchi, in relazione all’omicidio di Willy Duarte. La scorsa settimana si è parlato molto dei giovani, dapprima per le condizioni in cui sono costretti a vivere in carcere, a proposito del rapporto con gli altri detenuti, fino ad arrivare all’aggressione del loro papà ad un membro della troupe Rai. Ne abbiamo parlato con un altro articolo che abbiamo condiviso sulle nostre pagine.

Gli ultimi risvolti sul processo ai fratelli Bianchi dopo la testimonianza di un amico di Willy Monteiro

Come stanno le cose per i fratelli Bianchi in questo momento? Il processo, di recente, si è arricchito di un altro capitolo che complica notevolmente la posizione dei ragazzi. Come riporta Repubblica, tutto nasce dalla testimonianza di un amico di Willy Monteiro, il quale avrebbe confermato alcuni dettagli inerenti il pestaggio che è costato la vita al ragazzino. Intervenuto per difendere un amico in difficoltà, Willy non ha potuto fare nulla contro la furia del branco.

A detta del testimone, Marco Romagnoli, i fatti tragici avrebbero avuto una successione rapidissima. A suo dire, il tutto si è sviluppato in appena 30 o 40 secondi. Il ragazzo ha rafforzato la tesi che a suo tempo era già finita sui giornali, secondo cui i fratelli Bianchi e probabilmente altri membri del gruppo lo avrebbero preso a calci quando era a terra, ormai impossibilitato ad abbozzare anche la minima reazione. Dettagli che ovviamente inguaiano ulteriormente gli imputati.

Altro appuntamento importante per il processo ai fratelli Bianchi si avrà il prossimo 7 ottobre, quando verranno ascoltati alcuni membri del branco. Stiamo parlando di Cerquozzi, Shabani e Vittorio Tondinelli, i quali potrebbero fornire altri elementi rilevanti per definire il quadro sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti.

